Весит 12 кг: Life.ru узнал о состоянии спасённой из подмосковной квартиры собаки

Ветеринар не нашёл серьёзных отклонений у собаки, спасённой из запертой квартиры в подмосковном Томилине. По данным Life.ru, всё, что выявили у питомца, — проблемы с шерстью. Конкретный вердикт будет возможен только после проведения анализов.

Осмотр собаки, спасённой из запертой квартиры в Подмосковье. Видео © Life.ru

Остальные показатели вроде веса, температуры тела, состояния лёгких и зубов находятся в норме. Теперь известно, что возраст собаки — около двух лет, а её вес — 12 килограммов. На данный момент волонтёры ищут ей новых хозяев. Старый пока даже не знает, что его питомца увезли из квартиры.