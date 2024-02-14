Весит 12 кг: Life.ru узнал о состоянии спасённой из подмосковной квартиры собаки
Ветеринар нашёл проблемы с шерстью у собаки, спасённой из квартиры в Подмосковье
Ветеринар не нашёл серьёзных отклонений у собаки, спасённой из запертой квартиры в подмосковном Томилине. По данным Life.ru, всё, что выявили у питомца, — проблемы с шерстью. Конкретный вердикт будет возможен только после проведения анализов.
Осмотр собаки, спасённой из запертой квартиры в Подмосковье. Видео © Life.ru
Остальные показатели вроде веса, температуры тела, состояния лёгких и зубов находятся в норме. Теперь известно, что возраст собаки — около двух лет, а её вес — 12 килограммов. На данный момент волонтёры ищут ей новых хозяев. Старый пока даже не знает, что его питомца увезли из квартиры.
Напомним, в Подмосковье предотвратили, пожалуй, настоящую трагедию: жильцы одного из многоквартирных домов забили тревогу из-за собаки, жалобно скулящей в запертой квартире. Оказалось, что хозяин, ведущий маргинальный образ жизни, бросил животное и исчез на несколько дней, а экстренные службы всё это время не реагировали на сигналы возмущённых соседей. Однако питомца всё же вызволили, а в квартире обнаружили характерный бардак.
Life.ru