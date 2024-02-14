Был судим и не нравился соседям: Life.ru выяснил личность хозяина собаки, спасённой из квартиры в Подмосковье
Хозяин спасённого в Подмосковье спаниеля был судим за угрозы убийством
Спасённая в Подмосковье собака. Обложка © Life.ru
Хозяином собаки, спасённой из запертой квартиры в подмосковном Томилине, является бывший юрист Игорь Л. Об этом сообщает SHOT.
Ранее он пьяный избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством. Мать и отец постоянно жаловались на буйного сына в органы. Знакомые называют мужчину очень умным и образованным человеком, которого жизнь просто завела в тупик.
У хозяина питомца было две жены, с первой супругой он прожил около 20 лет. Но детей у него нет. В последние годы Игорь был очень одинок, завёл себе собаку. Он также злоупотреблял алкоголем. В декабре мужчина купил эту студию в Томилине и заехал туда со своим питомцем. Пить он активно продолжал, а в жилище было очень грязно.
Соседям мужчина с собачкой из-за этого не понравился, и они ругались. Неделю назад Игорь даже звонил своему риелтору: был подавлен — пожаловался, что соседи не полюбили его с питомцем, поэтому просил найти новый дом в Подмосковье, куда они могли бы переехать с животным. А неделю назад Игорь пропал. Где он — никто не знает. Его телефон недоступен.
Напомним, в Подмосковье жильцы одного из многоквартирных домов забили тревогу из-за собаки, жалобно скулившей в запертой квартире. Оказалось, что хозяин, ведущий маргинальный образ жизни, бросил животное и исчез, а экстренные службы всё это время не реагировали на сигналы возмущённых соседей. Однако питомца всё же вызволили, а в квартире обнаружили характерный бардак.