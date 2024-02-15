Латвийская теннисистка не пожала руку белоруске Азаренко на турнире в Дохе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла белоруске Виктории Азаренко и после матча отказалась жать ей руку. На видео — то, как представительница прибалтийской республики вместо ладони выставляет перед ней ракетку. Встреча состоялась в рамках 1/8 турнира в Дохе.