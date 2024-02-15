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15 февраля, 08:38

Латвийская теннисистка не пожала руку белоруске Азаренко на турнире в Дохе

Латвийская теннисистка Остапенко после игры не пожала руку белоруске Азаренко

Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла белоруске Виктории Азаренко и после матча отказалась жать ей руку. На видео — то, как представительница прибалтийской республики вместо ладони выставляет перед ней ракетку. Встреча состоялась в рамках 1/8 турнира в Дохе.

Латвийская теннисистка Остапенко после игры не пожала руку белоруске Азаренко. Видео © X / wta

Игра завершилась со счётом 6:0, 6:3. Примечательно, что все три поражения в 2024 году Остапенко потерпела от Азаренко. Общий счёт их встреч — 5-0 в пользу белоруски.

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Напомним, недавно другая теннисистка — украинка Елизавета Котляр — пожала руку россиянке Владе Минчевой. Спортсменки встретились в рамках матча первого круга юниорского Australian Open в Мельбурне. Позднее в Федерации тенниса Незалежной назвали решение Котляр "ошибкой". А отец украинской теннисистки был вынужден экстренно оправдываться за поступок дочери.

Обложка ©

X / wta

Матвей Константинов
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