Синоптик рассказала, когда закончится снегопад в Москве

Начавшийся ночью 15 февраля в Москве сильный снегопад ослабеет уже в четверг, но полностью не прекратится. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Он продолжится и в пятницу, 16 февраля, но уже не с такой интенсивностью. 15 февраля на опорной станции ВДНХ количество осадков может достигнуть десяти миллиметров. Надо сказать, что в Подмосковье уже сейчас выпало такое количество осадков, которое не выпадало за сутки ни разу в 2024 году. Так, в Можайске выпало 11 миллиметров снега, а в Наро-Фоминске — 12 миллиметров за 12 часов", — сказала синоптик в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что к пятнице объём осадков уменьшится.

Однако синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин считает, что в выходные дни осадки также сохранятся в столице.

"В субботу будет небольшой снежок, в воскресенье пройдут осадки смешанного характера, потому что температура воздуха будет колебаться от плюс одного до минус четырёх градусов по Московской области, а в воскресенье будет около нуля градусов", — пояснил синоптик, добавив, что снегопады, как правило, заканчиваются в Москве к концу марта.

Напомним, сегодня, 15 февраля, Москву засыпает сильный снегопад. Сугробы уже выросли до 54 сантиметров, что в полтора раза выше нормы. Из-за этого на дорогах наблюдаются восьмибалльные пробки, а коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт.