Первая ласточка: Шеремет предупредил о коварных планах Польши против Украины
Депутат Шеремет призвал Украину перебросить войска к границам Польши
Настоящая угроза для Украины исходит со стороны Польши. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он призвал власти Незалежной перебросить войска к польской границе.
"Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счёт её территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе", — заявил Шеремет.
Он обратил внимание на то, что в Польше давно обсуждают план по захвату западной части Украины. Там чувствуют скорую гибель Незалежной, которая ослабла, и просто ждут момента, чтобы совершить провокацию с переходом в полномасштабную интервенцию и реализовать свои геополитические планы. По мнению Шеремета, польско-украинский кризис на фоне поставок зерна — это "первая ласточка" будущей эскалации отношений между странами.
Протесты фермеров в Польше продолжаются с ноября 2023 года. Это связано с отменой пошлин для украинских товаров, которые могут вытеснить с рынка товары из Европы. В какой-то момент в знак протеста польские фермеры, вооружившись болгарками, начали высыпать зерно из украинских фур. Мэр Львова заявил, что акцию устроили "пророссийские провокаторы". Глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен также углядела вину Москвы в забастовках фермеров в Европе.
t.me / Генштаб ЗСУ