Настоящая угроза для Украины исходит со стороны Польши. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он призвал власти Незалежной перебросить войска к польской границе.

"Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счёт её территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе", — заявил Шеремет.

Он обратил внимание на то, что в Польше давно обсуждают план по захвату западной части Украины. Там чувствуют скорую гибель Незалежной, которая ослабла, и просто ждут момента, чтобы совершить провокацию с переходом в полномасштабную интервенцию и реализовать свои геополитические планы. По мнению Шеремета, польско-украинский кризис на фоне поставок зерна — это "первая ласточка" будущей эскалации отношений между странами.