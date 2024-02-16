Россия разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения
Экспорт бананов в Россию с пяти фабрик Эквадора, на которых обнаружили больше всего нарушений, разрешается, однако под гарантии служб экваториального государства. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с телеканалом "Россия 24".
Он официально объявил о том, что в понедельник запланирована видеоконференция с контрольной службой Эквадора.
"Мы уже сегодня говорим, что мы даём право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — уточнил глава Россельхознадзора.
Напомним, в начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки опасных бананов, потому что в них нашли вредителя — многоядную муху-горбатку. Представители страны в ответ на это заявили, что готовы опровергнуть претензии к своим фруктам. Позже российские власти сообщили, что не получали документы по ситуации с экспортом продукта. Сегодня стало известно, что делегация из Кито прибудет в Москву для обсуждения проблем, связанных с поставками.
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