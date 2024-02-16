Россия разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения

Экспорт бананов в Россию с пяти фабрик Эквадора, на которых обнаружили больше всего нарушений, разрешается, однако под гарантии служб экваториального государства. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с телеканалом "Россия 24".

Он официально объявил о том, что в понедельник запланирована видеоконференция с контрольной службой Эквадора.