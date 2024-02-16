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16 февраля, 13:17

В Эквадоре обещали незамедлительно возобновить ввоз бананов в Россию

Производители бананов из Эквадора намерены незамедлительно возобновить экспорт в РФ после снятия Россельхознадзором ограничения. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов южноамериканской страны (Acorbanec) Ричард Саласар.

"Для нас это хорошая новость. Компании незамедлительно начнут экспортировать бананы. Наша ягода будет стабильно поступать на этот важный для нас рынок", — сказал он корреспонденту ТАСС.

Россия разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения
Россия разрешила поставки бананов с предприятий Эквадора, допустивших нарушения

Напомним, в начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки опасных бананов, в которых нашли многоядную муху-горбатку. Представители страны в ответ на это заявили, что готовы опровергнуть претензии к своим фруктам. Но Россельхознадзор пояснил, что не получал каких-либо документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Сегодня стало известно, что делегация из Кито прибудет в Москву для обсуждения этой темы.

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Андрей Бражников
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