В Эквадоре обещали незамедлительно возобновить ввоз бананов в Россию
Производители бананов из Эквадора намерены незамедлительно возобновить экспорт в РФ после снятия Россельхознадзором ограничения. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов южноамериканской страны (Acorbanec) Ричард Саласар.
"Для нас это хорошая новость. Компании незамедлительно начнут экспортировать бананы. Наша ягода будет стабильно поступать на этот важный для нас рынок", — сказал он корреспонденту ТАСС.
Напомним, в начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки опасных бананов, в которых нашли многоядную муху-горбатку. Представители страны в ответ на это заявили, что готовы опровергнуть претензии к своим фруктам. Но Россельхознадзор пояснил, что не получал каких-либо документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Сегодня стало известно, что делегация из Кито прибудет в Москву для обсуждения этой темы.
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