В Эквадоре обещали незамедлительно возобновить ввоз бананов в Россию

Производители бананов из Эквадора намерены незамедлительно возобновить экспорт в РФ после снятия Россельхознадзором ограничения. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов южноамериканской страны (Acorbanec) Ричард Саласар.

"Для нас это хорошая новость. Компании незамедлительно начнут экспортировать бананы. Наша ягода будет стабильно поступать на этот важный для нас рынок", — сказал он корреспонденту ТАСС.