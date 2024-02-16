Снигирь раскрыла, как привела себя в форму для "голой" сцены в "Мастере и Маргарите"
Актриса Юлия Снигирь отказалась от сахара перед съёмками "Мастера и Маргариты"
Юлия Снигирь. "Мастер и Маргарита". Режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / kino-teatr.ru
Перед съёмками фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" актрисе Юлии Снигирь пришлось исключить сахар из рациона, чтобы хорошо выглядеть в сцене, где главная героиня остаётся почти обнажённой. При этом она призналась, что немного стеснялась перед коллегами из-за откровенных дублей.
"Я понимаю, что это вроде не ты, не твоё тело, а персонажа, но я же в своём уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это всё равно неловкий момент, когда они делают вид, что всё в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза. Я вообще до последнего надеялась, что эта сцена как-то перепридумается", — поделилась Снигирь с Woman.ru.
По словам актрисы, от сахара она отказывалась до и во время съёмок. Она уточнила, что цели скинуть килограммы не было, но хотелось добиться более спортивной формы. Чтобы достигнуть желаемого результата, артистка не только изменила питание, но и стала уделять больше времени тренировкам.
Кстати, ранее в Госдуме предложили национализировать фильм "Мастер и Маргарита", чтобы это приносило деньги в страну. Картину на государственные средства снял режиссёр Михаил Локшин, который поддерживает Украину. При этом режиссёр Андрей Кончаловский заявил, что не собирается смотреть киноленту, чьё проклятие нашло режиссёра-заукраинца.