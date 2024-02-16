Снигирь раскрыла, как привела себя в форму для "голой" сцены в "Мастере и Маргарите"

Перед съёмками фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" актрисе Юлии Снигирь пришлось исключить сахар из рациона, чтобы хорошо выглядеть в сцене, где главная героиня остаётся почти обнажённой. При этом она призналась, что немного стеснялась перед коллегами из-за откровенных дублей.

"Я понимаю, что это вроде не ты, не твоё тело, а персонажа, но я же в своём уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это всё равно неловкий момент, когда они делают вид, что всё в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза. Я вообще до последнего надеялась, что эта сцена как-то перепридумается", — поделилась Снигирь с Woman.ru.