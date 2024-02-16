Аналитики спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки ЦБ Эксперт Кривелевич заявил, что ключевая ставка понизится во втором полугодии 16 февраля, 14:11 Эксперты не видят оснований для снижения ключевой ставки в РФ. Обложка © Life.ru / Александр Шалгин

В России вряд ли произойдёт снижение ключевой ставки в ближайшее время. Если и ждать каких-то подвижек, то только во второй половине 2024 года. Об этом рассказал доцент Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в беседе с РИА "ФедералПресс", комментируя новость о том, что ЦБ оставил ставку на уровне 16%.

"Никаких судьбоносных изменений в денежно-кредитной политике в ближайшее время не будет. Будет тонкая подстройка. Сегодня планируется публикация среднесрочного прогноза, который как раз продемонстрирует, что ЦБ думает о состоянии дел в стране", — поделился он.

Эксперт уверен, что рост цен в стране возможен, но вряд ли это уменьшит потребительский спрос. По его словам, сейчас россияне нацелены на то, чтобы тратить свои деньги, а не хранить их. Также аналитик предложил дождаться итогов президентских выборов в РФ, так как спад политического накала может тоже сказаться на экономике.

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин согласен, что сохранение Центробанком ключевой ставки в 16% годовых вполне ожидаемо и никаких резких скачков здесь не предвидится. Аналитик добавил в разговоре с RT, что банковский сектор ждёт определённое затишье.

"При высокой ключевой ставке кредитным организациям выгоднее привлекать средства на вклады, при низкой — выдавать кредиты. Но поскольку сейчас она осталась неизменной, никаких изменений в банковском секторе я также не ожидаю", — объяснил Тумин.

Авторы Татьяна Миссуми