Путин: Надо увеличить количество детских садов в Челябинской области

В Челябинской области нужно строить больше детских садов и других социальных объектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

"Всё-таки количество социальных объектов надо увеличивать — и детских садов, и спортивных объектов", — сказал президент.

Губернатор рассказал российскому главе, что в регионе по социальной программе расселили жильцов аварийных домов, а также построили более четырёх тысяч километров дорог и 85 спортивных объектов. Он добавил, что за прошедшую пятилетку в Челябинской области возвели 61 детский сад и 15 школ, а также отремонтировали 67 образовательных учреждений по указу президента.