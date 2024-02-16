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16 февраля, 17:41

Путин: Надо увеличить количество детских садов в Челябинской области

В Челябинской области нужно строить больше детских садов и других социальных объектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

"Всё-таки количество социальных объектов надо увеличивать — и детских садов, и спортивных объектов", — сказал президент.

Губернатор рассказал российскому главе, что в регионе по социальной программе расселили жильцов аварийных домов, а также построили более четырёх тысяч километров дорог и 85 спортивных объектов. Он добавил, что за прошедшую пятилетку в Челябинской области возвели 61 детский сад и 15 школ, а также отремонтировали 67 образовательных учреждений по указу президента.

Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери
Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери

Сегодня, 16 февраля, глава государства прибыл в Челябинскую область и пообщался с работниками кузнечно-прессового завода. На встрече он выразил уверенность в способности России самостоятельно производить нужные технологии, а не закупать их за рубежом за счёт продажи нефти и газа.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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