Путин: Надо увеличить количество детских садов в Челябинской области
В Челябинской области нужно строить больше детских садов и других социальных объектов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.
"Всё-таки количество социальных объектов надо увеличивать — и детских садов, и спортивных объектов", — сказал президент.
Губернатор рассказал российскому главе, что в регионе по социальной программе расселили жильцов аварийных домов, а также построили более четырёх тысяч километров дорог и 85 спортивных объектов. Он добавил, что за прошедшую пятилетку в Челябинской области возвели 61 детский сад и 15 школ, а также отремонтировали 67 образовательных учреждений по указу президента.
Сегодня, 16 февраля, глава государства прибыл в Челябинскую область и пообщался с работниками кузнечно-прессового завода. На встрече он выразил уверенность в способности России самостоятельно производить нужные технологии, а не закупать их за рубежом за счёт продажи нефти и газа.
Life.ru / Павел Баранов