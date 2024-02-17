Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным
Момент запуска ракеты H3. Обложка © YouTube / JAXA | 宇宙航空研究開発機構
В Японии прошли повторные испытания новой ракеты-носителя H3 с массогабаритным макетом спутника. Запуск состоялся в субботу утром и признан успешным, сказано в заявлении Аэрокосмического агентства страны (JAXA).
Спустя час полёта все системы летательного аппарата функционируют штатно, сбои в работе не зафиксированы. Ракета уже отбросила несколько разгонных ступеней и продолжает движение по запрограммированному маршруту.
Напомним, что впервые ракета этого типа была испытана в марте 2023 года. Тогда у носителя орбитальных спутников не сработала вторая ступень, и летательный аппарат пришлось уничтожить в воздухе спустя 14 минут после взлёта. Причиной этого стал отказ системы электропитания. Новая модель обладает улучшенными системами зажигания.
А неделей ранее с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель "Союз-2.1в". Она вывела на орбиту спутник военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.