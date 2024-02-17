Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным

В Японии прошли повторные испытания новой ракеты-носителя H3 с массогабаритным макетом спутника. Запуск состоялся в субботу утром и признан успешным, сказано в заявлении Аэрокосмического агентства страны (JAXA).

Спустя час полёта все системы летательного аппарата функционируют штатно, сбои в работе не зафиксированы. Ракета уже отбросила несколько разгонных ступеней и продолжает движение по запрограммированному маршруту.

Напомним, что впервые ракета этого типа была испытана в марте 2023 года. Тогда у носителя орбитальных спутников не сработала вторая ступень, и летательный аппарат пришлось уничтожить в воздухе спустя 14 минут после взлёта. Причиной этого стал отказ системы электропитания. Новая модель обладает улучшенными системами зажигания.