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17 февраля, 20:23

В США назвали сказками представления Нуланд о ситуации на Украине

AC: Виктория Нуланд упорно не признаёт реальную ситуацию на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Оценка ситуации на Украине заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд крайне далека от реальности. Об этом написал журнал The American Conservative.

"Заявления Нуланд — как счастливые сказки на ночь, которые власть рассказывает себе, чтобы охранять двери от волков, реальности, совести и неудач", — сказано в материале издания.

Автор отметил, что ситуация на поле боя сейчас развивается по сценарию, выгодному для России, и это слишком очевидно, чтобы можно было игнорировать. А если лгут о ходе военных действий, могут лгать и о причинах войны, сделал вывод журналист.

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Напомним, Нуланд побывала в Киеве в конце января. В МИД РФ сочли, что дипломат прилетела на Украину из-за конфликта Зеленского с Залужным. В ходе командировки она заявила о "милых сюрпризах", ожидающих лидера РФ на поле боя, и последующих серьёзных успехах ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил высказывания заместителя американского госсека со смехом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон над гибелью ливийского лидера Муамара Каддафи.

Лариса Сафронова
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