В США назвали сказками представления Нуланд о ситуации на Украине

"Заявления Нуланд — как счастливые сказки на ночь, которые власть рассказывает себе, чтобы охранять двери от волков, реальности, совести и неудач", — сказано в материале издания.

Автор отметил, что ситуация на поле боя сейчас развивается по сценарию, выгодному для России, и это слишком очевидно, чтобы можно было игнорировать. А если лгут о ходе военных действий, могут лгать и о причинах войны, сделал вывод журналист.