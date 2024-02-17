В США назвали сказками представления Нуланд о ситуации на Украине
AC: Виктория Нуланд упорно не признаёт реальную ситуацию на Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Оценка ситуации на Украине заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд крайне далека от реальности. Об этом написал журнал The American Conservative.
"Заявления Нуланд — как счастливые сказки на ночь, которые власть рассказывает себе, чтобы охранять двери от волков, реальности, совести и неудач", — сказано в материале издания.
Автор отметил, что ситуация на поле боя сейчас развивается по сценарию, выгодному для России, и это слишком очевидно, чтобы можно было игнорировать. А если лгут о ходе военных действий, могут лгать и о причинах войны, сделал вывод журналист.
Напомним, Нуланд побывала в Киеве в конце января. В МИД РФ сочли, что дипломат прилетела на Украину из-за конфликта Зеленского с Залужным. В ходе командировки она заявила о "милых сюрпризах", ожидающих лидера РФ на поле боя, и последующих серьёзных успехах ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил высказывания заместителя американского госсека со смехом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон над гибелью ливийского лидера Муамара Каддафи.