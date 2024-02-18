Украине после провала в Авдеевке призвали отдать всю европейскую артиллерию
Премьер Дании Фредериксен призвала ЕС отдать Украине всю европейскую артиллерию
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Дания пообещала передать Украине "всю свою артиллерию", потому что сейчас она нужнее Киеву. Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен, которая также призвала другие европейские государства последовать такому примеру и не скупиться.
"Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства", — цитирует политика Jyllands-Posten.
Фредериксен отметила, что Европа располагает достаточным количеством снарядов, боевых комплексов и систем ПВО, которые пока простаивают за ненадобностью, хотя могли бы послужить на благо ВСУ. Премьер-министр подчеркнула, что также следует ускорить принятие Украины в НАТО и Евросоюз.
Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. Тем временем Владимир Зеленский возложил вину за поражение на страны Запада, которые якобы поставляют мало оружия Киеву. Также он назвал причиной отступления желание "сохранить жизни украинских солдат".