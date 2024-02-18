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Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки

Украине после провала в Авдеевке призвали отдать всю европейскую артиллерию

Премьер Дании Фредериксен призвала ЕС отдать Украине всю европейскую артиллерию

18 февраля, 09:58
Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Дания пообещала передать Украине "всю свою артиллерию", потому что сейчас она нужнее Киеву. Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен, которая также призвала другие европейские государства последовать такому примеру и не скупиться.

"Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства", — цитирует политика Jyllands-Posten.

Фредериксен отметила, что Европа располагает достаточным количеством снарядов, боевых комплексов и систем ПВО, которые пока простаивают за ненадобностью, хотя могли бы послужить на благо ВСУ. Премьер-министр подчеркнула, что также следует ускорить принятие Украины в НАТО и Евросоюз.

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Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. Тем временем Владимир Зеленский возложил вину за поражение на страны Запада, которые якобы поставляют мало оружия Киеву. Также он назвал причиной отступления желание "сохранить жизни украинских солдат".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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