Стало известно, за сколько Губин собирается выступать на концертах после возвращения

Российский певец Андрей Губин может вернуться к гастролям уже в этом году с весьма умеренным ценником в 700 тысяч рублей. Mash пишет, что организаторы уже составляют для него концертную программу и рассчитывают, что артист пойдёт на поправку.

Как удалось узнать телеграм-каналу, для того чтобы выступить с главными хитами нулевых годов, Губину нужно будет справиться с серьёзными проблемами с дикцией и мимикой. Но при хорошем исходе он сможет вновь зажечь на сцене со своими нетленками про "Танцы" и "Девушек, как звёзды".