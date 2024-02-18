Стало известно, за сколько Губин собирается выступать на концертах после возвращения
Mash: Гонорар за концерт Губина может составить около 700 тысяч рублей
Андрей Губин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gubin_andrey_
Российский певец Андрей Губин может вернуться к гастролям уже в этом году с весьма умеренным ценником в 700 тысяч рублей. Mash пишет, что организаторы уже составляют для него концертную программу и рассчитывают, что артист пойдёт на поправку.
Как удалось узнать телеграм-каналу, для того чтобы выступить с главными хитами нулевых годов, Губину нужно будет справиться с серьёзными проблемами с дикцией и мимикой. Но при хорошем исходе он сможет вновь зажечь на сцене со своими нетленками про "Танцы" и "Девушек, как звёзды".
Напомним, Губин оставил сценическую деятельность из-за болезни лица невралгического характера, способы лечения которой современная медицина не может предложить. Певца донимали частые приступы мигрени, он делился, что ему с большим трудом даётся не только движение, но даже дыхание, а ритм сердца стал очень странным. Болезнь сильно его состарила, он почти оставил любую музыкальную деятельность, в том числе и сочинительство. Сам музыкант рассказал, что недуг даже лишил его удовольствия ходить на свидания. Однако в начале февраля появились хорошие новости: состояние его здоровья улучшилось, и он задумал вернуться на сцену.