Софья Великая высказалась о покинувших Россию фехтовальщиках
Саблистка Великая призвала не осуждать фехтовальщиков, уехавших в США
Сергей и Виолетта Бида. Обложка © Михаил Метцель / Егор Алеев
Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, уехавшие в США, имеют право распоряжаться своей жизнью на своё усмотрение, поэтому возвращать их нет никакого смысла. Так считает двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.
"Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу. (Смеётся.)", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Напомним, российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида выступили на чемпионате США без согласия России летом 2023 года. МВД РФ объявило их в розыск, так как спортсмены являются военнообязанными и им грозит срок за самовольное оставление части. Сейчас фехтовальщики живут в США. Сергей Бида планирует участвовать в Олимпиаде в Париже после получения американского гражданства.