Софья Великая высказалась о покинувших Россию фехтовальщиках

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, уехавшие в США, имеют право распоряжаться своей жизнью на своё усмотрение, поэтому возвращать их нет никакого смысла. Так считает двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

"Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу. (Смеётся.)", — сказала она в беседе с РИА "Новости".