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Софья Великая высказалась о покинувших Россию фехтовальщиках

Саблистка Великая призвала не осуждать фехтовальщиков, уехавших в США

18 февраля, 15:39
Сергей и Виолетта Бида. Обложка © Михаил Метцель / Егор Алеев

Сергей и Виолетта Бида. Обложка © Михаил Метцель / Егор Алеев

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, уехавшие в США, имеют право распоряжаться своей жизнью на своё усмотрение, поэтому возвращать их нет никакого смысла. Так считает двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

"Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу. (Смеётся.)", сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида выступили на чемпионате США без согласия России летом 2023 года. МВД РФ объявило их в розыск, так как спортсмены являются военнообязанными и им грозит срок за самовольное оставление части. Сейчас фехтовальщики живут в США. Сергей Бида планирует участвовать в Олимпиаде в Париже после получения американского гражданства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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