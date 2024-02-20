10 подозрительно жутких фотографий, что кажется, это кадры из фильмов Кубрика
Стиль Стэнли Кубрика прослеживался не только в сюжетных поворотах, но и в визуальной составляющей всех его фильмов. Собрали 10 кадров из реальной жизни, которые вас напугают... И напомнят работы маэстро.
"Станция Мариенплац, Мюнхен, Германия", — Anna-Karenina_Katana.
Фото © Reddit / Anna-Karenina_Katana
"Кровавый водопад в Антарктиде. Красный цвет обусловлен высокой концентрацией железа в воде", — insurgentpepper.
Фото © Reddit / insurgentpepper
"Отель "Симплон", — pinky_and_the_grain.
Фото © Reddit / pinky_and_the_grain
"Это ванная комната в моём районе", — Sunsfearcity.
Фото © Reddit / Sunsfearcity
"Центр управления ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований), 1960-е годы", — hortenseclock.
Фото © Reddit / hortenseclock
"Погладь нас, Дэнни", — thepastrix.
Фото © Reddit / thepastrix
"Последствия неисправности лифта", — IsItUnderrated.
Фото © Reddit / IsItUnderrated
"Лесные пожары в Орегоне, из-за которых всё вокруг выглядит апокалиптично", — icecreamdoggo.
Фото © Reddit / icecreamdoggo
"Лофт-пространство в Нидерландах", — Diagonalizer.
Фото © Reddit / Diagonalizer
"Капсульный отель в Японии", — ancientflowers.
Фото © Reddit / ancientflowers
- 5 вещей в гардеробе женщины, которые будут хорошо смотреться в любом возрасте
вчера в 16:30
- Как понять, что у вас проблемы в постели: 7 сигналов, указывающих на клопов и прочую дрянь
вчера в 16:00
- Какой смысл скрыт в именах популярных героев классических произведений и как фамилии раскрывают их характеры
вчера в 14:00
Reddit / pinky_and_the_grain, IsItUnderrated