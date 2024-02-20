10 подозрительно жутких фотографий, что кажется, это кадры из фильмов Кубрика

Стиль Стэнли Кубрика прослеживался не только в сюжетных поворотах, но и в визуальной составляющей всех его фильмов. Собрали 10 кадров из реальной жизни, которые вас напугают... И напомнят работы маэстро.