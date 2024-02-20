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20 февраля, 06:00

10 подозрительно жутких фотографий, что кажется, это кадры из фильмов Кубрика

Стиль Стэнли Кубрика прослеживался не только в сюжетных поворотах, но и в визуальной составляющей всех его фильмов. Собрали 10 кадров из реальной жизни, которые вас напугают... И напомнят работы маэстро.

"Станция Мариенплац, Мюнхен, Германия", — Anna-Karenina_Katana.

Фото © Reddit / Anna-Karenina_Katana

Фото © Reddit / Anna-Karenina_Katana

"Кровавый водопад в Антарктиде. Красный цвет обусловлен высокой концентрацией железа в воде", — insurgentpepper.

Фото © Reddit / insurgentpepper

Фото © Reddit / insurgentpepper

"Отель "Симплон", — pinky_and_the_grain.

Фото © Reddit / pinky_and_the_grain

Фото © Reddit / pinky_and_the_grain

"Это ванная комната в моём районе", — Sunsfearcity.

Фото © Reddit / Sunsfearcity

Фото © Reddit / Sunsfearcity

"Центр управления ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований), 1960-е годы", — hortenseclock.

Фото © Reddit / hortenseclock

Фото © Reddit / hortenseclock

"Погладь нас, Дэнни", — thepastrix.

Фото © Reddit / thepastrix

Фото © Reddit / thepastrix

"Последствия неисправности лифта", — IsItUnderrated.

Фото © Reddit / IsItUnderrated

Фото © Reddit / IsItUnderrated

"Лесные пожары в Орегоне, из-за которых всё вокруг выглядит апокалиптично", — icecreamdoggo.

Фото © Reddit / icecreamdoggo

Фото © Reddit / icecreamdoggo

"Лофт-пространство в Нидерландах", — Diagonalizer.

Фото © Reddit / Diagonalizer

Фото © Reddit / Diagonalizer

"Капсульный отель в Японии", — ancientflowers.

Фото © Reddit / ancientflowers

Фото © Reddit / ancientflowers

10 фото таких странных дизайнерских решений, что, кажется, даже ребёнок справился бы лучше
10 фото таких странных дизайнерских решений, что, кажется, даже ребёнок справился бы лучше
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Reddit / pinky_and_the_grain, IsItUnderrated

Сергей Трофимов
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