Всемирный день размышлений, Отдание праздника Сретения, День Панкратия: Праздники и приметы 22 февраля Сегодня, 22 февраля, в России нет официальных праздников, но на эту дату приходится несколько примечательных международных. Они призваны заставить задуматься о своей жизни, здоровье, помощи ближним. 21 февраля, 21:01 22 февраля отмечается Всемирный день размышлений. Обложка © Shutterstock

Всемирный день размышлений

22 февраля отмечается малоизвестный в России праздник — Всемирный день размышлений (World Thinking Day). Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 22 февраля, по календарю не смещается.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Инициатором стало скаутское движение.

Всемирный день размышлений появился из американского праздника, который был учреждён почти 100 назад, в 1926 году, на съезде девочек-скаутов. Приурочен он ко дню рождения основателей скаутского движения — супругов Баден-Пауэлл. Изначальная идея была в том, чтобы объединённые скаутским движением девушки во всём мире подумали о единомышленниках, о путях решения общих проблем.

В наше время этот неофициальный интернациональный праздник приобрёл более широкое значение. Так, это повод задуматься, как жить так, чтобы в 70 лет не было мучительно стыдно и грустно за бесцельно проведённое время на этой земле.

Например, можно поразмышлять о том, как отказаться от фатализма — уверенности, что в жизни уже всё предрешено. Ведь жизнь периодически даёт шанс, но нередко человек, оказавшийся в жизненной трясине, отказывается от руки помощи — от денег, хорошей работы, инвестиций в проект. В состоянии "всё пропало" ему комфортно, менять жизнь к лучшему страшно.

А ещё это повод подумать о том, что нужно учиться самостоятельно принимать решения. Если сравнивать жизнь с игрой в теннис, то важно видеть в себе игрока, а не мяч, который он направляет. Можно промахиваться, заступать за линию, касаться мячом сетки, не попадать в нужный квадрат, но главное — принимать решения и действовать. Мячику же безразлично, куда он летит и где он приземлится.

Международный день защиты жертв преступлений

22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Фото © Shutterstock

22 февраля мировое сообщество отмечает Международный день защиты жертв преступлений. Несколько фактов о нём: Это интернациональный памятный день.

Приурочен к дате принятия Хартии жертв преступлений в Британии в 1990 году.

Отмечается ежегодно 22 февраля, по календарю не смещается.

В этот день проводятся тематические выставки, общественные акции, конференции.

Термин "жертвы преступлений" был определён в 1985 году в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Генеральной ассамблеей ООН. Под такими людьми подразумеваются те, кому был причинён вред в результате нарушений закона, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав.

Во многих странах есть законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В России это прежде всего Конституция РФ, которая гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, а потерпевшим от преступлений — доступ к правосудию и компенсацию вреда и ущерба.

Также в мире действует около 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Они разного масштаба: от уровня ООН до местных властей. И содействие пострадавшим тоже разное: одним нужна психологическая помощь, другим — материальная, вплоть до починки сломанных замков и дверей.

Уже традиционно в Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводятся различные лекции, общественные акции, сборы средств в поддержку потерпевших.

Всемирный день борьбы с энцефалитом

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. Фото © Shutterstock

22 февраля в России и за рубежом отмечается Всемирный день борьбы с клещевым вирусным энцефалитом. Рассказываем о нём: Это часть международной просветительской кампании.

Проводится ежегодно с 2013 года.

Дата фиксированная — 22 февраля.

Провозглашён по инициативе Всемирного общества по борьбе с энцефалитом.

Цель — напомнить об опасности заболевания и предупредить новые случаи заражения.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — это смертельно опасное заболевание. В России среди его переносчиков наиболее опасны таёжный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus. Основной путь заражения — через укус, реже — контактным путём при попадании возбудителя на кожу и слизистые оболочки при раздавливании клеща.

При энцефалите развивается лихорадка, интоксикация организма, поражение серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга. Это может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, к смерти. Согласно статистике, носителями заболевания являются шесть клещей из 100, в зависимости от региона.

Чтобы избежать заражения, нужно в период активности клещей при посещении леса плотно закрывать тело одеждой. Лучше, чтобы она была с длинным рукавом и капюшоном. Следует заправлять одежду в штаны, а штаны — в носки. Также можно пользоваться средствами химической защиты от клещей, а ещё — получить прививку от клещевого энцефалита. Перед поездкой в район с повышенным риском заражения её следует сделать заранее, как минимум за 21 день.

Отдание праздника Сретения Господня

22 февраля отмечается Отдание праздника Сретения Господня. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

На 22 февраля у православных в России приходится Отдание праздника Сретения Господня. Рассказываем о нём: Это окончание празднования Сретения.

Дата каждый год определяется отдельно, зависит от времени начала Великого поста.

В этот день проводится торжественное богослужение с молитвами и песнопениями.

В православии торжества по поводу некоторых самых главных праздников длятся несколько дней. Это называется попразднством, и оно подчёркивает значимость события. Отданием называют последний день такого попразднства. 22 февраля — это Отдание праздника Сретения Господня, которое отмечалось 15 февраля. В этот день на торжественном богослужении исполняются молитвы и песнопения, которые поются в сам праздник.

С древнецерковного языка слово "сретение" переводится как "встреча". Праздник связан с традицией древних иудеев, согласно которой при рождении мальчика мать должна была прийти в храм через 40 дней и принести очистительную жертву. В этот день родители Иисуса принесли его младенцем в храм. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом, встречу старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового. Личное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека, когда он приходит впервые в храм.

День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского

22 февраля Русская православная церковь чтит память священномученика Панкратия Тавроменийского, ученика апостола Петра. Родился Панкратий в Антиохии, был современником Иисуса Христа. Когда появились известия о появлении Спасителя, отец взял мальчика посмотреть на совершаемые Христом чудеса. Повзрослев, Панкратий посвятил жизнь молитвам, был рукоположен Петром и Павлом в епископы Тавромении. Там построил храм, но был убит язычниками.

Приметы 22 февраля

День Панкратия, Лаптев день

На Руси в эту дату отмечали Панкратьев день, который ещё называли Лаптев. Было принято заниматься починкой обуви, готовясь к наступлению тепла и весенним работам в поле. Считалось, что без дела в этот день сидеть нельзя — можно заняться уборкой, наведением порядка во дворе. Также дата рассматривалась благоприятной для лечения: если обратиться к врачам в этот день, то избавиться от болезни можно быстрее. Нельзя было лениться и витать в облаках. Неподходящим день считался для больших начинаний и планов. А ещё запрещалось на Панкратия выбрасывать мусор — к невзгодам.

Погодные приметы 22 февраля

Птицы беспокойные — к ранней весне.

Много снега лежит на деревьях — к урожайному году.

Ударили морозы — зима задержится.

Багряный закат — к снегопаду.

Именины 22 февраля

22 февраля именины может отмечать актёр Иван Охлобыстин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сегодня, 22 февраля, именины могут отмечать: Василий

Геннадий

Иван

Иннокентий

Никифор

Панкрат

Пётр.

Авторы Вадим Андреев