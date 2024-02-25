Алексей-рыбный, День открытия спирта, праздник Иверской иконы Божией Матери: Праздники и приметы 25 февраля Сегодня, 25 февраля, в России отмечается народный праздник, посвящённый святому Алексею, и чествуют одну из самых известных икон. Также на эту дату приходится день, посвящённый здоровому питанию. 24 февраля, 21:01 25 февраля отмечается народный праздник Алексей-рыбный. Обложка © Shutterstock

Алексей-рыбный

25 февраля Русская православная церковь чтит святителя Алексия, митрополита Московского, дипломата и чудотворца. Он жил в XIII–XIV веках, был сыном боярина Фёдора Бяконта. В 1354 году патриарх Константинопольский назначил Алексия митрополитом Киевским, Московским и всея Руси. Благодаря исключительному уму и способностям имел влияние на московских князей. Через 50 лет по смерти Алексий был канонизирован в лике святителя.

Как водится, на Руси почитание святых смешивалось с древними верованиями, и таким образом формировались народные праздники. Так, 25 февраля отмечался Алексей-рыбный. Считалось, что в этот день особо хорошо ловится рыба. На ужин наши предки старались готовить блюда с дарами озёр и рек. Отведать их на Алексея-рыбного считалось залогом здоровья и благополучия.

Рыбаки наблюдали за окнами: если по ним текли ручейки от тающего снега, то можно было идти на речку. Первую пойманную рыбку отдавали затем чёрному коту — верили, что он, сытый и довольный, договорится с тёмными силами, чтобы те не шалили и не вредничали.

В этот праздник была традиция ненадолго выносить на мороз семена, чтобы их "закалить" перед грядущим посевом. Крестьяне верили, что это сделает урожай богаче. Также на мороз выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные чистые нитки и мотки.

На Алексея было не принято начинать новые дела — везения не будет и всё закончится неудачей. Также старались не надевать старые вещи, чтобы не привлечь невзгоды. А ещё считалось, что лучше не отправляться в дальнюю дорогу, так как в пути могут случиться неприятности.

Погодные приметы на 25 февраля

Чем холоднее Алексей-рыбный, тем теплее март.

Туман по земле стелется — к холодному и сырому лету.

Сильный мороз — к тёплой весне.

Вьюга налетела — к дождливому лету.

Деревья в инее стоят — к потеплению.

День открытия спирта

25 февраля отмечается День открытия спирта. Фото © Shutterstock

25 февраля в России отмечается необычный праздник — День открытия спирта. Несколько фактов о нём: это неформальный российский праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 25 февраля;

упоминается в Рунете с 2004 года;

инициатор неизвестен.

Кто предложил в России отмечать День открытия спирта и почему именно 25 февраля, уже не ясно. Похожая дата приходится на 31 января — День рождения водки, но у неё есть историческое обоснование: в 1865 году в тот день Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме "О соединении спирта с водою". В случае же с Днём открытия спирта никаких предпосылок для праздника нет.

Если в обиходе под словом "спирт" мы понимаем, как правило, этанол, на котором основаны алкогольные напитки, то на самом деле в природе огромное множество спиртов. Причём они часто выполняют важные функции человека и животных. А ещё спирты являются промышленно важными продуктами, они применяются в производстве.

Если бы кто-то принялся искать настоящий День открытия спирта, то ему бы пришлось сильно углубиться в историю. Хмельные напитки, содержащие этанол, известны человечеству с глубокой древности. Считается, что не менее чем за 8000 лет до нашей эры люди уже употребляли спиртное из перебродивших фруктов, а позже с помощью брожения получали хмельные напитки.

Считается, что собственно сам спирт из вина получили в VI–VII веках арабские химики. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов брожения в XI–XII веках, в Россию же попал в 1386 году, когда генуэзское посольство привезло его с собой под названием "аква вита".

Как бы то ни было, в случае если кто-то решит отметить День открытия спирта сегодня, 25 февраля, нужно не забывать, что алкоголь в любых дозах является ядом для организма, а к тому же ещё и вызывает привыкание.

День "Давайте всё есть правильно"

25 февраля отмечается День "Давайте всё есть правильно". Фото © Shutterstock

25 февраля в России можно отметить праздник под названием День "Давайте всё есть правильно" (Let`s All Eat Right Day). Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

отмечается ежегодно 25 февраля, по календарю не смещается;

приурочен ко дню рождения известного американского нутрициолога Аделии Дэвис (1904–1974).

Аделия Дэвис, памяти которой посвящён сегодняшний День "Давайте всё есть правильно", была одной из первых исследователей в области нутрициологии в XX веке. Она выступала среди прочего против пищевых добавок, за употребление продуктов с минимальным уровнем обработки. В наше время сфера диетологии и нутрициологии уже очень развита, в ней много специалистов, в том числе и российских.

Как правило, их рекомендации в общем сходятся: нужно стараться питаться нормально, разнообразно, но не переедать — потреблять столько калорий, сколько способны потратить в течение дня. А ещё вести здоровый образ жизни: быть физически активными, высыпаться, стараться избегать стрессов.

Многие же люди, стремясь избавиться от лишнего веса, обрести стройную фигуру, начинают изводить себя различными — зачастую довольно странными и даже опасными — диетами. Так, специалисты предупреждают, что один из самых опасных методов похудения — приём жиросжигающих препаратов. Они быстро дают результат, но наносят непоправимый вред здоровью вплоть до летального исхода. Не менее рискованным является биохакинг, который сводится к изменению всех пищевых привычек. Нередко метод предполагает употребление лишь минеральной воды или других жидкостей.

Также вредны могут быть монодиеты. К ним относятся, например, гречневая и шоколадная. Такие режимы питания могут плохо отразиться на качестве кожи и состоянии здоровья в целом. Того же результата можно ожидать от лимонной, водной и низкокалорийной диет.

День рождения револьвера

25 февраля отмечается День рождения револьвера. Фото © Freepik

На 25 февраля приходится также такой малоизвестный в России праздник, как День рождения револьвера. Рассказываем о нём: это международный памятный день, посвящённый изобретателю легендарного оружия;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 25 февраля;

в этот день в 1836 году Сэмюэл Кольт получил первый патент на автоматический револьвер.

Вопрос о том, кто именно изобрёл револьвер, в наше время остаётся открытым. Называют имена Сэмюэла Кольта, Джона Пирсона, Чарльза Ширка, но патент на это оружие, ставшее легендой времён Дикого Запада, получил именно первый.

Уже через десять дней после оформления своих прав Кольт открыл производство. Первая модель револьвера называлась "Патерсон" — по названию города, где его выпускали. Простота конструкции и возможность почти мгновенно открыть стрельбу завоевали револьверу почётное место среди ручного стрелкового оружия.

Правда, уже через несколько лет предприятие Кольта обанкротилось, ему пришлось переключиться на выпуск подводных мин, но затем бизнес получилось возобновить. Война с Мексикой в 1845–1846 годах обеспечила устойчивый спрос на скорострельные револьверы.

Праздник Иверской иконы Божией Матери

25 февраля отмечается праздник Иверской иконы Божией Матери. Фото © Wikipedia / St. Apostle Luke

25 февраля православные верующие отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Рассказываем о нём: это один из самых известных образов Богородицы в России;

в церковном календаре ему посвящены три памятные даты: 26 октября, 25 февраля и 6 мая;

25 февраля празднуется перенесение списка Иверской иконы в монастырь на Валдае в 1656 году.

Иверская икона Божией Матери, на которой Дева Мария изображена с младенцем, почитается православными верующими как чудотворная. Оригинал находится в греческом мужском монастыре Иверон на святой горе Афон. На щеке Богоматери — кровоточащая рана, нанесённая иконоборцами. С Вратарницей — так икону называют потому, что, по преданию, её обнаружили над воротами обители, — связывают множество исцелений и чудес и почитают не единожды за год.

Есть несколько теорий о том, как появилась икона. Согласно одному из преданий, в IX веке при царствовании императора Феофила жительница древнего города Никея опустила образ Богоматери в море, чтобы спасти от уничтожения. Спустя два века монахи Иверского монастыря увидели в море икону, которую держит столб огня. Во сне Гавриилу Святогорцу явилась Божья Матерь и наказала спасти икону, что преподобный и сделал. Он отнёс образ в главный храм, но утром икону нашли над воротами монастыря. Несколько раз икону переносили, но чудо вновь повторялось, и в итоге её оставили у ворот. Позднее Иверскую икону Божией Матери поместили в часовню, чтобы защитить от непогоды.

Иверская икона Богоматери считается покровительницей Москвы. В народе верят, что она помогает грешникам, покаявшимся в содеянном, у её образа можно просить о помощи близким. К Вратарнице обращаются те, кто находится в трудной ситуации, а те, кто тяжело болен, просят об избавлении от недуга. Божья Матерь может избавить от печали, ей по силам умножить плодородие земли.

В День Иверской иконы Богородицы категорически нельзя допускать злые помыслы, желать зла окружающим, браниться, ссориться и сквернословить. Наши предки в этот день старались пораньше сходить в храм, чтобы очиститься душой.

Именины 25 февраля

25 февраля может отмечать именины российский певец, актёр Алексей Воробьёв. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодня, 25 февраля, именины могут отмечать: Алексей

Антон

Евгений

Мария.

Авторы Вадим Андреев