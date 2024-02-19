Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 01:06

Почти все отравившиеся в кафе "М-Бургер" жители Приморья выписаны из больницы

Минздрав Приморского края рассказал о состоянии жителей Дальнереченска, поступивших с отравлением после посещения кафе "М-Бургер". Почти все пациенты уже выписаны из больницы, поделилась пресс-служба министерства с ТАСС.

Отправлять излеченных от сальмонеллы людей по домам врачи начали ещё с пятницы. Оставшиеся пациенты за исключением двух человек покинут стены медучреждения в понедельник.

"Под наблюдением врачей ещё останутся один ребёнок и один взрослый", добавили в ведомстве.

Сыр чеддер стал причиной массового отравления среди американцев
Сыр чеддер стал причиной массового отравления среди американцев

Напомним, что изначально на ухудшение самочувствия после посещения "М-Бургера" пожаловались 22 человека, но спустя пару дней число пострадавших возросло до 62. Хозяйку кафе поместили под домашний арест.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров