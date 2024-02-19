Почти все отравившиеся в кафе "М-Бургер" жители Приморья выписаны из больницы

Минздрав Приморского края рассказал о состоянии жителей Дальнереченска, поступивших с отравлением после посещения кафе "М-Бургер". Почти все пациенты уже выписаны из больницы, поделилась пресс-служба министерства с ТАСС.

Отправлять излеченных от сальмонеллы людей по домам врачи начали ещё с пятницы. Оставшиеся пациенты за исключением двух человек покинут стены медучреждения в понедельник.