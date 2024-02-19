Почти все отравившиеся в кафе "М-Бургер" жители Приморья выписаны из больницы
Минздрав Приморского края рассказал о состоянии жителей Дальнереченска, поступивших с отравлением после посещения кафе "М-Бургер". Почти все пациенты уже выписаны из больницы, поделилась пресс-служба министерства с ТАСС.
Отправлять излеченных от сальмонеллы людей по домам врачи начали ещё с пятницы. Оставшиеся пациенты за исключением двух человек покинут стены медучреждения в понедельник.
"Под наблюдением врачей ещё останутся один ребёнок и один взрослый", — добавили в ведомстве.
Напомним, что изначально на ухудшение самочувствия после посещения "М-Бургера" пожаловались 22 человека, но спустя пару дней число пострадавших возросло до 62. Хозяйку кафе поместили под домашний арест.
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