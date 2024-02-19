МВД объявило в розыск модель, оголившую грудь возле храма в Москве

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал не приговаривать Богданову к реальному сроку. По мнению парламентария, для девушки будет достаточно принести публичные извинения. Кроме того, ей можно назначить штраф.

"Непростительно долго мы относились легко и вольготно к таким поступкам, но сейчас-то позиция понятна, всем показывают, что делать так нельзя. Я бы её не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту. Если это действительно так. А если нет, можно и оштрафовать. Она ведь делала это ради хайпа. Надо подобрать такую сумму, чтобы пиар получился не прибыльным, а неприятным. Но я всё-таки надеюсь, что она по глупости это сделала и уже все поняла", — отметил депутат.