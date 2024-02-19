МВД объявило в розыск модель, оголившую грудь возле храма в Москве
Лолита Богданова и кадр из скандального видео с её участием. Обложка © Telegram / LOLABUNNY / "Плохие новости"
МВД России объявило в розыск модель откровенного жанра Лолиту Богданову, более известную как Lola Bunny. Об этом говорится в базе ведомства. Подробностей дела не указывается, однако известно, что девушку ищут по уголовной статье.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал не приговаривать Богданову к реальному сроку. По мнению парламентария, для девушки будет достаточно принести публичные извинения. Кроме того, ей можно назначить штраф.
"Непростительно долго мы относились легко и вольготно к таким поступкам, но сейчас-то позиция понятна, всем показывают, что делать так нельзя. Я бы её не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту. Если это действительно так. А если нет, можно и оштрафовать. Она ведь делала это ради хайпа. Надо подобрать такую сумму, чтобы пиар получился не прибыльным, а неприятным. Но я всё-таки надеюсь, что она по глупости это сделала и уже все поняла", — отметил депутат.
Напомним, Лолита Богданова стала известна в октябре 2021 года, когда выложила видео, на котором она оголяет грудь у храма Василия Блаженного на Красной площади. Девушку сразу затравили, и ей пришлось извиняться. Однако слов, видимо, оказалось недостаточно: на модель завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. К слову, в РПЦ тогда призвали проявить снисхождение к Богдановой.