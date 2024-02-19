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19 февраля, 15:47

"Акт беспомощности": В Госдуме объяснили, зачем ВСУ отравили Пасечника

Депутат Колунов: Отравление Пасечника ВСУ — трусливый "акт беспомощности" Киева

Отравление главы ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями показывает беспомощность и безысходность ВСУ. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Отравление — очередной преступный акт, я бы сказал "акт беспомощности", трусливо совершённый Киевом. На поле боя, в условиях боевых действий, ВСУ проигрывают: Авдеевку уже сдали, скоро сдадут всё остальное. Что им остаётся делать? Бить по мирным. Это безысходность Киева. Безысходность, которую мы должны жёстко пресекать", — отметил он.

По мнению Колунова, неудивительно, что ВСУ не гнушаются самыми подлыми и террористическими методами. В частности, украинские военные обстреливают Белгородскую область.

"Попытки проникновения нацистских ДРГ в Брянскую и Курскую области, удары по больницам, рынкам, пешеходным улицам Донбасса. Всё это показывает, с кем мы имеем дело. С преступниками", — подчеркнул парламентарий.

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Напомним, 19 февраля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ используют токсичные соединения для терактов. Так, Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями в декабре 2023 года. При этом были и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Максим Блинов

Ольга Годуненко
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