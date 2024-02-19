"Акт беспомощности": В Госдуме объяснили, зачем ВСУ отравили Пасечника

Отравление главы ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями показывает беспомощность и безысходность ВСУ. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Отравление — очередной преступный акт, я бы сказал "акт беспомощности", трусливо совершённый Киевом. На поле боя, в условиях боевых действий, ВСУ проигрывают: Авдеевку уже сдали, скоро сдадут всё остальное. Что им остаётся делать? Бить по мирным. Это безысходность Киева. Безысходность, которую мы должны жёстко пресекать", — отметил он.

По мнению Колунова, неудивительно, что ВСУ не гнушаются самыми подлыми и террористическими методами. В частности, украинские военные обстреливают Белгородскую область.

"Попытки проникновения нацистских ДРГ в Брянскую и Курскую области, удары по больницам, рынкам, пешеходным улицам Донбасса. Всё это показывает, с кем мы имеем дело. С преступниками", — подчеркнул парламентарий.