"Акт беспомощности": В Госдуме объяснили, зачем ВСУ отравили Пасечника
Депутат Колунов: Отравление Пасечника ВСУ — трусливый "акт беспомощности" Киева
Отравление главы ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями показывает беспомощность и безысходность ВСУ. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Отравление — очередной преступный акт, я бы сказал "акт беспомощности", трусливо совершённый Киевом. На поле боя, в условиях боевых действий, ВСУ проигрывают: Авдеевку уже сдали, скоро сдадут всё остальное. Что им остаётся делать? Бить по мирным. Это безысходность Киева. Безысходность, которую мы должны жёстко пресекать", — отметил он.
По мнению Колунова, неудивительно, что ВСУ не гнушаются самыми подлыми и террористическими методами. В частности, украинские военные обстреливают Белгородскую область.
"Попытки проникновения нацистских ДРГ в Брянскую и Курскую области, удары по больницам, рынкам, пешеходным улицам Донбасса. Всё это показывает, с кем мы имеем дело. С преступниками", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, 19 февраля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ используют токсичные соединения для терактов. Так, Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями в декабре 2023 года. При этом были и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц.
ТАСС / POOL / Максим Блинов