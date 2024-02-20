Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские военные в течение последних суток продолжили занимать более выгодные позиции на Авдеевском направлении. По данным Минобороны РФ, ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах населённых пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", — отметили в ведомстве.