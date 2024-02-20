Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Минобороны РФ: ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военные в течение последних суток продолжили занимать более выгодные позиции на Авдеевском направлении. По данным Минобороны РФ, ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ.
"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах населённых пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", — отметили в ведомстве.
В результате украинская армия потеряла до 425 военных. Кроме того, противник лишился танка, четырёх боевых бронированных машин и пяти автомобилей.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. ВСУ покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако российские военные нагоняют их. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к мирным жителям.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин