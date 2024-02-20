"Льют грязь": В Госдуме объяснили важность проекта о запрете рекламы на площадках иноагентов

В условиях информационной войны нельзя становиться спонсорами людей, которые поливают грязью Россию. Об этом в беседе с Life.ru заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин.

Так он прокомментировал принятый в первом чтении законопроект о запрете продвижения товаров и услуг на ресурсах иноагентов и рекламы таких площадок. Парламентарий подчеркнул, что под документом подписались 395 депутатов.

"Значимость этой инициативы нельзя недооценивать: многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке. А особенно возмущает тот факт, что рекламу у них размещали некоторые организации, напрямую связанные с государством", — отметил Горелкин.