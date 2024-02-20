"Льют грязь": В Госдуме объяснили важность проекта о запрете рекламы на площадках иноагентов
Депутат Горелкин — о запрете рекламы иноагентов: Нельзя быть их спонсорами
В условиях информационной войны нельзя становиться спонсорами людей, которые поливают грязью Россию. Об этом в беседе с Life.ru заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин.
Так он прокомментировал принятый в первом чтении законопроект о запрете продвижения товаров и услуг на ресурсах иноагентов и рекламы таких площадок. Парламентарий подчеркнул, что под документом подписались 395 депутатов.
"Значимость этой инициативы нельзя недооценивать: многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке. А особенно возмущает тот факт, что рекламу у них размещали некоторые организации, напрямую связанные с государством", — отметил Горелкин.
Депутат надеется, что законопроект оперативно рассмотрят во втором и третьем чтении. Навести порядок в этом вопросе, по его словам, следовало уже давно.
Как сообщал Life.ru, Госдума приняла соответствующий проект в первом чтении 20 февраля. Документ был внесён в ГД 15 февраля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ.
Life.ru / Эмин Калантаров