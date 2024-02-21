"Справедливая кара": У лётчика Кузьминова не было шансов на жизнь после предательства, считает эксперт

Неважно, кто именно убил лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, украинская разведка или кто-то другой. Об этом заявил военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, пилот совершил двойное преступление: продал не только Родину, но и своих товарищей, которых загубил.

"У него руки в крови запачканы. Шансов у него жить абсолютно не было. Рано или поздно его должно было настигнуть возмездие за это гнусное преступление... Такие люди не должны жить на земле, не должны дышать с нами одним воздухом. Поэтому справедливая кара настигла этого предателя", — сказал Липовой в беседе с "Царьградом".

Эксперт не исключил, что Кузьминов мог стать жертвой бытовой разборки, ведь Испания — страна далеко не благополучная. Кроме того, смерть перебежчика может быть простым совпадением.