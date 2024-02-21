"Справедливая кара": У лётчика Кузьминова не было шансов на жизнь после предательства, считает эксперт
Эксперт Липовой: Лётчик-перебежчик Кузьминов мог стать жертвой бытовой разборки
Неважно, кто именно убил лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, украинская разведка или кто-то другой. Об этом заявил военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, пилот совершил двойное преступление: продал не только Родину, но и своих товарищей, которых загубил.
"У него руки в крови запачканы. Шансов у него жить абсолютно не было. Рано или поздно его должно было настигнуть возмездие за это гнусное преступление... Такие люди не должны жить на земле, не должны дышать с нами одним воздухом. Поэтому справедливая кара настигла этого предателя", — сказал Липовой в беседе с "Царьградом".
Эксперт не исключил, что Кузьминов мог стать жертвой бытовой разборки, ведь Испания — страна далеко не благополучная. Кроме того, смерть перебежчика может быть простым совпадением.
Напомним, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля: тело перебежчика с огнестрельными ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на ряд нестыковок в сообщениях местных СМИ, украинская разведка сразу подтвердила смерть предателя. Выяснилось, что ошибки могли быть вызваны использованием Кузьминовым поддельных документов. Факт убийства уже подтвердила полиция европейского государства. По данным El Mundo, пилот приехал в Вильяхойосу всего за несколько дней до кончины.
В августе 2023 года в результате операции "Синица" Службы безопасности Украины командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов пошёл на предательство: перевозя груз военного назначения, пилот изменил курс и на предельно малой высоте перелетел в Незалежную, приземлившись где-то в Харьковской области. Товарищи перебежчика не знали о его планах и были застрелены. Сам Кузьминов позднее долгое время появлялся в украинских СМИ, после чего пропал из информационного поля. Подробнее об этой истории и судьбе предателя — в материале Life.ru.
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