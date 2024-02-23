Планы о расправе: Как бывшие звёзды хотят наказать россиян Почему сбежавшие на Запад после начала СВО и прожившие там последнее имущество "звёзды" продолжают обвинять граждан России, которые не оценили их "подвиги". Как они мечтают отомстить? 22 февраля, 21:41 Виктор Шендерович*, Борис Акунин*, Дмитрий Глуховский*, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков*. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Станислав Красильников / Николай Галкин / Андрей Бок

Многочисленные интервью пранкерам вскрывают человеконенавистнические планы известных людей, получивших сначала признание в России, а затем статус иноагентов. Life.ru собрал планы и мечты тех, кто хочет наказать россиян. Это писатели, публицисты, комики и актёры, перекочевавшие на Запад.

Виктор Шендерович: "Положить Россию лицом вниз"

Например, русофоб, а по совместительству иноагент и бывший сценарист Виктор Шендерович* совсем недавно попался на крючок к пранкерам Вовану и Лексусу и выложил им свои самые потаённые мечты. Оказывается, он спит и видит, как Россию "аккуратно отдавят на периферию".

— Её положат вниз лицом! А дальше вопрос: те 130–140 миллионов, которым в головы 20 лет вливали, что Запад хочет поражения, а Украина — враг, они же никуда не денутся. С ними надо разговаривать, им надо объяснять, кто враг, кто в этом виноват? Что виноват не Запад, не Украина, — утверждает Шендерович*.

Иноагент Виктор Шендерович* рассказывает пранкерам свои планы, как поступить с Россией. Видео © t.me / ПУЛ N3

Ведь умный вроде был человек. А теперь ставит перед собой невыполнимые задачи. Действительно, нужно очень сильно постараться, чтобы придумать, как подать 150 миллионам русских людей тот факт, что тот, кто "отдавил" Россию на периферию и положил её лицом вниз, не враг. Притом что Шендерович* сравнивает Владимира Соловьёва и погибшую Дарью Дугину с Геббельсом и на этом основании оправдывает и покушения, и убийство. И кто тут Геббельс?

Дмитрий Быков*

Ещё одно сбежавшее из России "светило словесности" — иноагент Дмитрий Быков* — вообще прямо говорит о том, что ему не жалко денег на убийство русских. "Мне жалко говорить, но в России не осталось сил, способных реставрировать страну. Реставрировать нельзя, можно только начать всё заново. Это начало будет осуществляться трудно, мучительно, кроваво и долго". Надежду по разрушению государства он возлагает на предателей страны — Кара-Мурзу*, Яшина* — и на юных россиян, то есть детей, ведь "они ещё не до конца отравлены". "Чего только не скажешь ради гражданства США!" — шутят в российских пабликах.

Иноагент Дмитрий Быков* не сомневается в будущей каре, ожидающей россиян. Видео t.me / Вован и Лексус

Вообще, любимое слово писателя в отношении России — это "кроваво". В своих роликах он говорит о кровавом падении России, о тотальном наказании русских и предвкушает долгую и масштабную смуту, способную "выжечь страну дотла".

Борис Акунин**

Знает, как наказать непокорных русских, и либеральный писатель Григорий Чхартишвили**, он же Борис Акунин**. Во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом писатель поведал, что ему нравится тезис "хороший русский — мёртвый русский". Литератор не видит ничего трагичного в том, что Украина обстреливает мирные объекты Крыма. По его мнению, "до тупых людей простые вещи надо доносить ясным и прямым способом". Сидя в Лондоне, он мечтает об очередной кровавой смуте у нас в стране — другого способа уничтожить её и наказать нас всех он не видит.

Иноагент Григорий Чхартишвили** объясняет, почему помогает ВСУ. Фото © t.me / Вован и Лексус

Дмитрий Глуховский*

Иноагент Дмитрий Глуховский* пытается сформулировать тезис о закате истории России

Ещё один писатель-фантаст — Дмитрий Глуховский* — с западных русофобских площадок озвучивает свои унылые тезисы. Сидя в Париже, он уже нафантазировал, как бессильный, конформный и беспомощный, живущий в беспросветной нищете русский народ существует в некоей "имитации" прошлой русской истории, которая непременно должна окончиться "кровью и бессмыслицей, неудачей и катастрофой". Он до сих пор надеется, что Украина должна быть восстановлена в границах 1991 года. России он желает "органических потрясений" и смены поколения. При этом нынешнее он считает потерянным для Запада, но не объясняет, почему русские вообще должны ориентироваться на Европу и США.

Михаил Веллер*

Литератор Михаил Веллер* мечтает о том, чтобы заселить мигрантами Россию и покончить с ней, остальное — "размонтировать" на части. Приморье, Дальний Восток и Забайкалье он уже мысленно отдал Китаю, Кубань сделал сельскохозяйственным государством вроде Монголии, а Сибирь — "сырьевым районом" цивилизованного европейского сообщества. В Санкт-Петербурге с его окрестностями мысленно основал некое "североевропейское государство". На этом история России, по его убеждению, должна "закончиться".

Михаил Веллер* мечтает о том, чтобы заселить мигрантами Россию и покончить с ней, остальное — "размонтировать" на части. Фото © t.me / Вован и Лексус

Людмила Улицкая

Московский театр "Современник" отменил показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после её заявлений о том, что гонорары от продажи её книг в России перечисляются на Украину.

Рассуждения Людмилы Улицкой о крымчанах. Видео © t.me / Вован и Лексус

— Ещё один народ пойдёт искать новые земли и новые корни, — комментировала она последствия возможного захвата Крыма бандеровцами в 2016 году.

Ничего не поменялось и теперь. В интервью пранкерам Улицкая заявила, что в случае, если Украина захватит полуостров, нужно изгнать оттуда всех неугодных русских.

— Значит, ну что же? Придётся, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути, по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь? — сказала Улицкая.

Артур Смольянинов*

Актёр Артур Смольянинов*, уже много раз расписавшийся в ненависти к россиянам и СВО, теплит последнюю надежду — переехать на Украину. На этом его и поймали наши пранкеры.

Актёр и иноагент Артур Смольянинов рассуждает о будущем России.

— Украина — это последний шанс для него, где его могли бы ещё принять, но он это старается сделать осторожно, потому что, когда он переезжал из России в Прибалтику, тоже, наверное, был воодушевлён и ослеплён, что его там примут, что его ждут, и этого не получилось. Сейчас он думает, как бы с Украиной такого не случилось, что его будут там считать за человека второго сорта, — рассказал пранкер Лексус.

Если сейчас Смольянинов* аккуратно спрашивает у пранкеров, представившихся украинскими чиновниками, не попадёт ли это интервью в СМИ, то год назад он был более откровенен: "Мне наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую Республику, Пельменскую или в Хакасскую. Или останется один Еврейский автономный округ, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел".

* Включён в реестр иностранных агентов. ** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.



Авторы Майя Новик