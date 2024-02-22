"Своих не сдаём!": В Госдуме объяснили, как Путин публично поддержал Валиеву

Президент России Владимир Путин выразил поддержку дисквалифицированной Спортивным арбитражным судом фигуристке Камиле Валиевой, когда посадил её рядом с собой во время церемонии открытия Игр будущего. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина.

"Да, Владимир Владимирович [Путин] таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаём", — заявила она в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

Мероприятие проводилось в казанском выставочном комплексе "Казань-экспо". Валиева во время церемонии сидела по левую руку от главы государства, а место справа занял олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалификацировать Валиеву. Там объявили об отстранении спортсменки от состязаний, а вдобавок к этому лишили её медалей за нарушение антидопингового регламента. В Госдуме назвали это "плевком в душу" всем любителям фигурного катания.