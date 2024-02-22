"Своих не сдаём!": В Госдуме объяснили, как Путин публично поддержал Валиеву
Роднина: Путин поддержал Валиеву, посадив её рядом на открытии Игр будущего
Владимир Путин и Камила Валиева на открытии Игр будущего. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин выразил поддержку дисквалифицированной Спортивным арбитражным судом фигуристке Камиле Валиевой, когда посадил её рядом с собой во время церемонии открытия Игр будущего. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина.
"Да, Владимир Владимирович [Путин] таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаём", — заявила она в беседе с телеканалом "Матч ТВ".
Мероприятие проводилось в казанском выставочном комплексе "Казань-экспо". Валиева во время церемонии сидела по левую руку от главы государства, а место справа занял олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалификацировать Валиеву. Там объявили об отстранении спортсменки от состязаний, а вдобавок к этому лишили её медалей за нарушение антидопингового регламента. В Госдуме назвали это "плевком в душу" всем любителям фигурного катания.
Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля посетил Казань, чтобы открыть Игры будущего, которые будут проводиться до 3 марта 2024 года. Состязания пройдут в формате фиджитал — с использованием новейших разработок в области киберспорта, робототехники, искусственного интеллекта, а также технологий дополненной и виртуальной реальности. Участники будут соревноваться в 21 дисциплине.