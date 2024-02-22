В ГД объяснили механизм запрета иноагентам на публикацию в российских соцсетях

В случае принятия запрета на работу иностранных агентов в социальных сетях он будет распространяться только на российские ресурсы. Этого уже будет достаточно для того, чтобы лишить их возможности зарабатывать внутри нашей страны, заявил зампред Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Я думаю, для наших врагов мы вправе создавать любые препоны. С точки зрения именно технической возможности всё, что связано с российскими соцсетями, любыми платформами, — это мы, конечно же, в состоянии ограничить, запретить. Тем более любые трансакции из российских банков, переводы, мы можем блокировать карты", — разъяснил парламентарий в беседе с Ura.ru.