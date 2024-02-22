В ГД объяснили механизм запрета иноагентам на публикацию в российских соцсетях
Депутат Свинцов: Блокировка в соцсетях станет серьёзным ударом для иноагентов
В случае принятия запрета на работу иностранных агентов в социальных сетях он будет распространяться только на российские ресурсы. Этого уже будет достаточно для того, чтобы лишить их возможности зарабатывать внутри нашей страны, заявил зампред Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я думаю, для наших врагов мы вправе создавать любые препоны. С точки зрения именно технической возможности всё, что связано с российскими соцсетями, любыми платформами, — это мы, конечно же, в состоянии ограничить, запретить. Тем более любые трансакции из российских банков, переводы, мы можем блокировать карты", — разъяснил парламентарий в беседе с Ura.ru.
Он добавил, что на иностранные социальные сети, в том числе подпадающие под ограничения на территории Российской Федерации, запрет, само собой, распространяться не будет. Так что у иноагентов останется возможность зарабатывать за рубежом, где они преимущественно и проживают. По задумке, запрет на использование отечественных соцсетей существенно ударит по их финансам. Цель законодателей — лишить иностранных агентов возможности вещания в России, чтобы они были вынуждены существовать только на средства зрителей из-за рубежа. Впрочем, и возможность полного запрета на публикации в социальных сетях Госдумой тоже рассматривается.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Госдумой 20 февраля в первом чтении был принят законопроект о полном запрете рекламы на площадках и ресурсах иностранных агентов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал инициативу, заявив, что парламентарии считают необходимым лишить иноагентов любых источников заработка в РФ. Аналогичным мнением с Life.ru поделился зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, заявив, что в ситуации, когда страна оказалась втянута в информационную войну, недопустимо спонсировать людей, поливающих грязью нашу Родину.
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