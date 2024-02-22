Путин: Индивидуальные программы развития регионов могут быть продлены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программы развития регионов с низкими социально-экономическими показателями могут быть продлены и расширены. Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросу продвижения Чувашской Республики.

Глава государства отметил, что в 2019 году для десяти субъектов РФ были запущены дополнительные программы развития, которые помогли подготовить кадры, укрепить промышленность, туризм и другие сферы жизни. В этом году они завершаются, поэтому Путин предложил проанализировать итоги проекта в Чувашии, включая количество созданных рабочих мест и объём частных инвестиций, привлечённых благодаря федеральной поддержке.

"Такой анализ важен не только для оценки работы региональных властей, профильных федеральных министерств и ведомств. Он также станет основой для принятия управленческих решений в целом. Имею в виду возможное продление и расширение индивидуальных программ развития субъектов", — указал глава государства.

Путин напомнил, что в программе индивидуального развития регионов участвуют Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области. Каждой из этих территорий предоставляется поддержка в размере пяти миллиардов рублей на весь период программы.