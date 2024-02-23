"Настроение — боевое!": Российская миссия подготовилась к "проукраинскому шабашу" в ООН

Российская миссия в ООН ждёт "проукраинский шабаш" в пятницу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, куда, "как мухи, слетаются" министры стран ЕС. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождёшься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", — написал дипломат у себя в телеграм-канале.