"Настроение — боевое!": Российская миссия подготовилась к "проукраинскому шабашу" в ООН
Полянский: Российская миссия в ООН ждёт "проукраинский шабаш" в пятницу
Российская миссия в ООН ждёт "проукраинский шабаш" в пятницу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, куда, "как мухи, слетаются" министры стран ЕС. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождёшься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", — написал дипломат у себя в телеграм-канале.
Полянский заметил, что коллеги запланировали ряд различных "бесполезных междусобойчиков", где они намереваются упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим. Но два мероприятия он счёл заслуживающими внимания ради донесения позиции России. Первое — дебаты в Генассамблее ООН в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск). Откроет их выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, после которого слово возьмёт российская делегация. Второе — заседание СБ ООН с участием генсека Антониу Гутерриша в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Дипломат подчеркнул, что выступления у представителей России готовы, а "настроение — боевое!".
А ранее Life.ru писал, что в декабре прошлого года США заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции СБ ООН с призывом к прекращению войны Израиля в Газе. В Вашингтоне неоднократно выступали за продолжение боевых действий. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.
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