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23 февраля, 10:19

Песков: Путин не контактировал с Пашиняном по вопросу членства в ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин ещё не контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его слов о приостановке членства Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пока что подобных контактов не планируется.

"Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела",  ответил Песков ТАСС на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин уточнить намерения Пашиняна относительно членства в ОДКБ.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва продолжит диалог с Ереваном.

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Напомним, ранее в интервью телеканалу France 24 премьер Армении сказал, что страна приостанавливает своё участие в ОДКБ. Он заявил, что организация не выполнила свои условия по отношению к армянской стороне, но российская военная база продолжает находиться на её территории. В ОДКБ сообщили, что не получали никаких пояснений по этому вопросу от официального Еревана. В свою очередь Песков проинформировал о том, что армянская сторона не контактировала с Кремлём и никак не комментировала заявление.

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ТАСС / Илья Питалев

Юрий Лысенко
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