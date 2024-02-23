Рогозин: Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибка, решение пересмотрят
Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибочное решение, и оно будет пересмотрено, но, вероятно, уже при другом премьер-министре страны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Life.ru поделился сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин о приостановке членства Армении в ОДКБ. Видео © Life.ru
"Вернутся. Это зависит от политического режима, который там сейчас есть. На мой взгляд, это ошибочное решение, и я уверен, что оно будет пересмотрено в интересах армянского народа. Но я думаю, что при другом премьере", — ответил собеседник Life.ru на вопрос о том, считает ли он приостановку членства Армении в ОДКБ печальным событием.
Напомним, ранее в беседе с телеканалом France 24 армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что государство приостанавливает своё членство в ОДКБ. По его словам, организация не выполнила обязательства перед Арменией, но российская военная база по-прежнему присутствует на её территории. В ОДКБ заявили, что уточнений по этому вопросу от официального Еревана не поступало. В свою очередь Песков добавил о том, что представители армянской стороны не контактировали с Кремлём и никак не комментировали заявление.
Life.ru