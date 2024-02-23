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23 февраля, 12:01

Рогозин: Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибка, решение пересмотрят

Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибочное решение, и оно будет пересмотрено, но, вероятно, уже при другом премьер-министре страны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Life.ru поделился сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин о приостановке членства Армении в ОДКБ. Видео © Life.ru

"Вернутся. Это зависит от политического режима, который там сейчас есть. На мой взгляд, это ошибочное решение, и я уверен, что оно будет пересмотрено в интересах армянского народа. Но я думаю, что при другом премьере", ответил собеседник Life.ru на вопрос о том, считает ли он приостановку членства Армении в ОДКБ печальным событием.

Песков: Путин не контактировал с Пашиняном по вопросу членства в ОДКБ
Песков: Путин не контактировал с Пашиняном по вопросу членства в ОДКБ

Напомним, ранее в беседе с телеканалом France 24 армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что государство приостанавливает своё членство в ОДКБ. По его словам, организация не выполнила обязательства перед Арменией, но российская военная база по-прежнему присутствует на её территории. В ОДКБ заявили, что уточнений по этому вопросу от официального Еревана не поступало. В свою очередь Песков добавил о том, что представители армянской стороны не контактировали с Кремлём и никак не комментировали заявление.

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Life.ru

Александр Юнашев
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