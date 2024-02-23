Рогозин: Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибка, решение пересмотрят

Приостановка членства Армении в ОДКБ — ошибочное решение, и оно будет пересмотрено, но, вероятно, уже при другом премьер-министре страны. Таким мнением в беседе с корреспондентом Life.ru поделился сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин.

"Вернутся. Это зависит от политического режима, который там сейчас есть. На мой взгляд, это ошибочное решение, и я уверен, что оно будет пересмотрено в интересах армянского народа. Но я думаю, что при другом премьере", — ответил собеседник Life.ru на вопрос о том, считает ли он приостановку членства Армении в ОДКБ печальным событием.