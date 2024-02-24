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Турция верит в дипломатический исход конфликта на Украине

МИД Турции считает, что в украинском конфликте появятся условия для дипломатии

24 февраля, 08:14
В Турции ждут дипломатического окончания украинского конфликта. Обложка © ТАСС / Александр Река

В Турции ждут дипломатического окончания украинского конфликта. Обложка © ТАСС / Александр Река

МИД Турции надеется, что украинский конфликт достигнет той точки, когда дипломатическое урегулирование станет неизбежным. Об этом сообщается на сайте ведомства в связи со второй годовщиной начала спецоперации.

"Разрушительное воздействие на Украину растёт, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс", — отмечается в тексте.

В заявлении подчёркивается, что Турция продолжит призывать обе стороны конфликта к переговорам, а также будет искать варианты для справедливого окончания противостояния, основываясь на принципах "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Тем временем Российская армия продолжает теснить украинскую армию и отодвигать линию фронта на запад. Так, 17 февраля российские войска освободили Авдеевку. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин и снарядов. Жителям Авдеевки уже вручаются паспорта РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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