Турция верит в дипломатический исход конфликта на Украине МИД Турции считает, что в украинском конфликте появятся условия для дипломатии 24 февраля, 08:14 В Турции ждут дипломатического окончания украинского конфликта. Обложка © ТАСС / Александр Река

МИД Турции надеется, что украинский конфликт достигнет той точки, когда дипломатическое урегулирование станет неизбежным. Об этом сообщается на сайте ведомства в связи со второй годовщиной начала спецоперации.

"Разрушительное воздействие на Украину растёт, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс", — отмечается в тексте.

В заявлении подчёркивается, что Турция продолжит призывать обе стороны конфликта к переговорам, а также будет искать варианты для справедливого окончания противостояния, основываясь на принципах "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Авторы Татьяна Миссуми