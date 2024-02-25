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25 февраля, 03:51

Посол РФ в Польше Андреев опроверг слухи о куче навоза перед его резиденцией

Слухи украинских СМИ о куче навоза, которую польские активисты якобы вывалили перед резиденцией российских дипломатов в Варшаве, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал посол РФ в республике Сергей Андреев.

"Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда", поделился дипломат с РИА "Новости".

Напомним, что 24 февраля в Польше прошли антироссийские демонстрации. На фоне акций украинская пресса запустила байку о двух тоннах органических удобрений, которые якобы оказались перед резиденцией членов диппредставительства.

В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов на железной дороге
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов на железной дороге

Между тем польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной, требуя честной конкуренции. Проезд оказался закрыт даже для фур с военной техникой для ВСУ. Премьер Незалежной Денис Шмыгаль попытался обсудить ситуацию с коллегами из Варшавы прямо на месте событий, но, кроме него, на встречу никто не явился.

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ТАСС / Алексей Витвицкий

Илья Пушкарев
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