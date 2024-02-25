Посол РФ в Польше Андреев опроверг слухи о куче навоза перед его резиденцией

Слухи украинских СМИ о куче навоза, которую польские активисты якобы вывалили перед резиденцией российских дипломатов в Варшаве, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал посол РФ в республике Сергей Андреев.

"Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда", — поделился дипломат с РИА "Новости".