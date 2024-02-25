В Баку вновь обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военнослужащие с территории своей страны обстреляли позиции ВС закавказской республики. Утверждается, что атака произошла 24 февраля, в 20:40 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

"Подразделения Вооружённых сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении.

Ранее, 24 февраля, Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Кельбаджарского района со стороны Армении. Информации о пострадавших и разрушениях не приводилось. Перед этим Баку также сообщал об обстреле армянской стороной азербайджанских военных у села Йеллиджа. Ответный огонь открыт не был, но Азербайджан убедительно попросил Ереван отказаться от провокаций и наказать виновных за произведённый обстрел.