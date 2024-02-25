В Белоруссии явка на парламентских и местных выборах на 12:00 составила 50,97%
Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии к полудню воскресенья, 25 февраля, составила 50,97%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Балдовская.
"На текущий момент мы обладаем следующими цифрами. Общая явка по стране составляет 50,97%, почти 51% в среднем", — сказала она в разговоре с журналистами.
Как добавила Балдовская, в Могилёвской области явка избирателей превысила 59%, в Витебской — 51%, в Гродненской — 48%, в Брестской — 53%, в Гомельской — 58%, в Минской — 48%, а в самой столице Белоруссии — 40%.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии начался первый в истории страны единый день голосования. В рамках выборов определят депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Свой голос могут отдать не только 6,9 миллиона граждан Белоруссии, но и 95 тысяч жителей России, постоянно проживающих в республике. В стране сформировано свыше 5,4 тысячи участков для голосования, они будут открыты до 20:00. Белорусский лидер Александр Лукашенко уже отдал свой голос.
ТАСС / Пётр Ковалёв