Как власти Подмосковья довели Балашиху до транспортного коллапса Жители Балашихи отстояли парки и Горенский лес, через которые хотели пустить большую трассу. Власти Подмосковья сначала разрешили бесконтрольную застройку новыми ЖК, а когда начался транспортный коллапс, собрались строить дорогу в парке. Кто стоял за этим проектом? 25 февраля, 21:41 Балашихинцы отбились от строительства восьмиполосной трассы, которая должна была пройти через Горенский лесопарк, заказник "Озёрный" и парк "Пехорка". Обложка © T.me / SHOT

Три варианта, хороших нет

Балашихинцы отбились от строительства "дороги смерти" — восьмиполосной трассы, которая должна была разрезать их город надвое, пойдя прямиком через Горенский лесопарк, заказник "Озёрный" и парк "Пехорка". Жители собрали тысячи подписей против, отправили сотни жалоб, записали видеообращение к федеральным властям. Лишь тогда проект был свёрнут и исключён из планов Росавтодора. Но победу праздновать рано.

Мэр Балашихи Сергей Юров сообщает, что дорога через Горенский лесопарк строиться не будет. Видео © T.me / SHOT

Это не первый проект разгрузки Щёлковского шоссе, отменённый из-за народного гнева. Правительство Московской области и Росавтодор принимали решение по балашихинскому вопросу последние пять лет. Всё это время проводились "обоснование инвестиций" и "экологические изыскания". Поначалу чиновники всерьёз рассматривали вариант с трассой через национальный парк "Лосиный Остров", но ожидаемо возмутился весь Московский регион и дальше обсуждений дело не пошло.

Якобы принятый, но тут же отменённый план строительства дублёра Щёлковского шоссе через Горенский лесопарк. Фото © YouTube / Спаси Горенский Лес

На этот раз дело зашло далеко. В январе сайт администрации Балашихи опубликовал утверждённую распоряжением Росавтодора планировку дублёра Щёлковского шоссе через Горенский лесопарк. Деловая пресса сообщила бюджет (208 млрд рублей) и выразила опасения, что госденег не хватит и трасса будет платной. Отмечалось, что проект отсутствует в официальном пятилетнем плане Правительства Московской области на 2024–2028 годы. Теперь в телеграм-каналах множатся конспирологические версии, что проект не принимался и всё это было вбросом, чтобы проверить реакцию людей.

На проекте дороги через Горенский лес успела заработать 342 млн рублей компания "ВТМ Дорпроект". В 2019 году она выиграла соответствующий конкурс структуры Росавтодора на разработку нескольких вариантов трассы. "ВТМ Дорпроект" — фирма с минимальным уставным капиталом и оборотом до полумиллиарда рублей в год, заработавшая за последние пять лет 1,3 млрд на госзакупках. Две трети пришлось на Дирекцию дорожного строительства Московской области и треть — на Росавтодор. "ВТМ Дорпроектом" владеет малоизвестный, но опытный бизнесмен в сфере дорожного строительства Максим Ткаченко.

Обе отменённые "дороги смерти" — и через парк "Лосиный Остров", и через Горенский лесопарк — объединяет принципиальная дешевизна, а также то, что они пронзают "зелёные лёгкие" Москвы и дают возможность выноса огромного количества земель из особо охраняемых природных территорий в статус индивидуального жилищного строительства.

Ранее отменённый план строительства дублёра Щёлковского шоссе через национальный парк "Лосиный Остров". Красным цветом обозначен дублёр Щёлковского шоссе. Фото © Яндекс Карты

Третий вариант, который пока рассматривался вяло, стоит дороже и выглядит технически сложнее и болезненнее — это расширение существующего Щёлковского шоссе. Трасса появилась в 60-х, когда население Балашихи было около 70 тысяч человек. Сейчас шоссе с обеих сторон плотно застроено ЖК. Для нового проекта придётся возводить эстакады и выкупать частную собственность у местных старожилов.

С транспортным коллапсом в Балашихе всё равно что-то делать надо, а устраивающих всех решений нет. Под Правительством Московской области находится пороховая бочка, но заложили её под себя сами же чиновники.

В чём проблема Балашихи

Многие жители столичного региона сталкивались сами или слышали от родственников или коллег про лютый транспортный коллапс в Балашихе.

Транспортный коллапс в Балашихе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Причина коллапса известна — бесконтрольная застройка Балашихи новыми ЖК. В настоящий момент в городе возводится или только что были возведены как минимум пятнадцать жилых кварталов. Это плюс до 200 тысяч человек. Статус мегаполиса-миллионника не за горами. Вот только нерв Балашихи — построенное в 60-х Щёлковское шоссе — давно не тянет такой поток. Балашихинцы проводят в дороге около четырёх часов, если повезёт, и по шесть часов — если не повезёт с погодой. Среди горожан есть и отчаявшиеся, готовые на любое решение вопроса.

ЖК "Новоград Павлино" в Балашихе. Фото © ЦИАН

Балашихинцы винят в мучениях не местные, а областные власти, именно на уровне Правительства Московской области утверждаются все значимые муниципальные стройки, а значит, и за строительный беспредел, спровоцировавший коллапс, отвечать областным.

Лайф неоднократно описывал порядки в Министерстве жилищной политики. Полтора года назад нескольких его чиновников арестовали по подозрению в организации преступной группы с целью получения взяток за незаконное согласование строек. Странно, что у силовиков не вызвала подозрений ни сама глава Минжилполитики Инна Федотова, чья семья живёт роскошной жизнью , ни замминистра (теперь уже бывшая) Ольга Иванникова, чья полная тёзка сдавала владелице Wildberries особняк в Переделкине за два миллиона рублей в месяц.

Что теперь будет?

Какой вариант считает оптимальным Правительство Московской области, неизвестно. Предположить можно из свежего заявления члена Общественного совета при областном Минтрансе Андрея Мухортикова.

— Реконструкция Щёлковского шоссе за МКАД (на которой настаивают экологи и многие балашихинцы. — Прим. Life.ru), по сути, невозможна — потребовалось бы выкупать сотни земельных участков, на которых стоят дома. Северный вариант дублёра по краю "Лосиного Острова", который обсуждался ранее, был оптимальнее. Объём вырубки леса там был меньше. Тем более что область была готова компенсировать этот лес присоединением новых территорий к нацпарку, — заявляет Мухортиков.

Иными словами, областной Минтранс, скорее всего, продолжит гнуть концепцию дублёров. С осени 2018 года ведомство возглавляет Алексей Гержик. Недавно он был повышен до статуса зампреда Правительства Московской области. Гержик родом из Тирасполя, ему 52 года, по образованию инженер с престижным дипломом столичной Бауманки. В нулевых и первой половине десятых работал в мэрии Москвы в строительных департаментах. После перешёл в Правительство Московской области заниматься дорогами.

Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Фото © mosoblduma.ru

Согласно последней декларации Гержика, которую можно найти в Сети, в 2020 году он заработал 8,8 млн рублей, у него были жилой дом и почти гектар земли в родной Молдавии, а также небольшая съёмная квартира в России.

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Авторы Пётр Егоров