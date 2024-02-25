"Киев и Запад проигрывают": В Германии назвали катастрофой летнее контрнаступление ВСУ
Немецкий бизнесмен Дотком: Раздутое контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой
Летнее контрнаступление украинской армии, о котором Киев кричал на весь мир, обернулось настоящей катастрофой. Таким мнением поделился немецкий активист и бизнесмен Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, минувший 2023 год показал, "насколько сильно проигрывают Киев и Запад".
"Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой", — добавил Дотком.
По его словам, украинская сторона "впустую потеряла 500 тысяч мужчин на прокси-войне", которую затеял Вашингтон.
Как уже сообщал Life.ru, в 2023 году ВСУ проводили контрнаступление, которое было весьма разрекламировано, но оказалось провальным. Украинская операция началось в июне, однако армия не добилась успеха, а только потеряла живую силу и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Тем временем глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* в начале 2024 года уже сообщил о планах совершить новое наступление на российские укрепрайоны.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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