Летнее контрнаступление украинской армии, о котором Киев кричал на весь мир, обернулось настоящей катастрофой. Таким мнением поделился немецкий активист и бизнесмен Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, минувший 2023 год показал, "насколько сильно проигрывают Киев и Запад".

"Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой", — добавил Дотком.

По его словам, украинская сторона "впустую потеряла 500 тысяч мужчин на прокси-войне", которую затеял Вашингтон.