В настоящее время Соединённые Штаты испытывают большие перемены, которые в итоге приведут к свержению нынешнего политического класса. Такое мнение выразил американский журналист и политолог Скотт Беннетт.

"В 90-е всё было по-другому: страна была другой, система ценностей была другой. Я помню 90-е. Мне вспоминается большая надежда, охватившая людей, что Америка наконец примет Россию, что мы станем друзьями и союзниками, что Россия войдёт в Европейский союз и НАТО. И вместо этого США, военные и политики попытались разделить и сломать Россию и украсть её ресурсы", — подчеркнул Беннетт в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, в США за последние 30 лет изменились ценности. Те, которых американцы придерживались в 90-е годы прошлого века, сменили ЛГБТ*, изменение климата и идеологическая тирания. Беннетт добавил, что в Штатах сейчас происходит собственная перестройка: Америка проживает то же самое, что Россия прошла в 90-е. Эксперт считает, что изменения, происходящие в США, приведут к свержению нынешнего политического класса. В частности, политолог напомнил о кризисе в Техасе. Этот южный штат, конфликтующий с федеральным правительством, поддержали 25 других регионов в вопросе охраны границы от мигрантов.