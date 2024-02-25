Американские 90-е: США предрекли перестройку
Политолог Беннетт: В США в настоящее время происходит процесс перестройки
В настоящее время Соединённые Штаты испытывают большие перемены, которые в итоге приведут к свержению нынешнего политического класса. Такое мнение выразил американский журналист и политолог Скотт Беннетт.
"В 90-е всё было по-другому: страна была другой, система ценностей была другой. Я помню 90-е. Мне вспоминается большая надежда, охватившая людей, что Америка наконец примет Россию, что мы станем друзьями и союзниками, что Россия войдёт в Европейский союз и НАТО. И вместо этого США, военные и политики попытались разделить и сломать Россию и украсть её ресурсы", — подчеркнул Беннетт в интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, в США за последние 30 лет изменились ценности. Те, которых американцы придерживались в 90-е годы прошлого века, сменили ЛГБТ*, изменение климата и идеологическая тирания. Беннетт добавил, что в Штатах сейчас происходит собственная перестройка: Америка проживает то же самое, что Россия прошла в 90-е. Эксперт считает, что изменения, происходящие в США, приведут к свержению нынешнего политического класса. В частности, политолог напомнил о кризисе в Техасе. Этот южный штат, конфликтующий с федеральным правительством, поддержали 25 других регионов в вопросе охраны границы от мигрантов.
Ранее Life.ru рассказывал о конфликте Техаса и Белого дома. В середине января Нацгвардия штата заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с мигрантами-нелегалами. Действия Техаса поддержали губернаторы 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов-нелегалов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры. При этом американские пограничники встали на сторону Техаса.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
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