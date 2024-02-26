В Белоруссии в полном составе избрали Нижнюю палату парламента

Все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии были избраны в рамках прошедшего там накануне, 25 февраля, единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

Во время мероприятия он озвучил имена всех законотворцев, которые войдут в новый состав Нижней палаты парламента. В частности, в их числе глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, а также заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны Анатолий Булавко.