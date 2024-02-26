В Белоруссии в полном составе избрали Нижнюю палату парламента
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: Нижнюю палату парламента избрали в полном составе
Все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии были избраны в рамках прошедшего там накануне, 25 февраля, единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.
Во время мероприятия он озвучил имена всех законотворцев, которые войдут в новый состав Нижней палаты парламента. В частности, в их числе глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, а также заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны Анатолий Булавко.
Помимо того, как подчеркнул глава ЦИК, на ближайшие пять лет сформированы 1 284 местных совета депутатов.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии прошёл первый в истории страны единый день голосования. Явка составила более 70%. Стоит отметить, что после голосования президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил оппонентов белорусской власти, что у них не получится реализовать ни один из планов по её свержению.
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