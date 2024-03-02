Как мужчины обрекают себя на одиночество: 6 способов уничтожить свою счастливую жизнь
Мужчин в мире больше, чем женщин, и вероятность найти пару у них выше. Но своими неправильными поступками парни часто обрекают себя на одиночество. Life.ru рассказывает, как себя вести, чтобы построить крепкие отношения.
Многие представители сильного пола неправильно двигаются по жизни. Они уделяют девушкам мало внимания, ведут себя как тряпки, не умеют добиваться целей и тем самым отпугивают от себя потенциальных половинок. Как мужчины обрекают себя на одиночество до конца жизни?
1. Погружаются в карьеру с головой
Проблема одиночества есть у тех, кто слишком много внимания уделяет работе. Фото © Shutterstock
Добиваться целей, обрастать активами и быть богатым человеком действительно то, к чему стоит стремиться. Но многие мужчины делают это в ущерб построению хороших отношений со второй половинкой. Они целыми днями работают, а домой заскакивают только вечером, чтобы переночевать.
Безусловно, трудолюбивым быть важно, и без этой характеристики успеха добиться не получится. Но работа не должна занимать всю вашу жизнь. Если думать только о ней, то есть риск разрушить семью. Тогда никакого удовольствия от достигнутого вы не получите.
2. Бездействуют
Но есть и другая крайность: когда мужчины не трудоголики, а, наоборот, лентяи. Если постоянно лежать на диване, зарабатывать минимум и никак не двигаться в жизни, это тоже плохо. Женщины по природе своей выбирают сильных перспективных мужчин, которые способны обеспечить их всем необходимым для существования, — альфа-самцов.
Поэтому перед созданием отношений дамы на подсознательном уровне занимаются стратегическим планированием. Они выберут только успешного парня, с которым можно завести ребёнка. Такой мужчина должен уметь зарабатывать и быть сильным в плане как характера, так и физических показателей. Лентяи и мягкотелые тряпки пользуются успехом только в старшей школе и университете, когда девушки о финансовой стороне отношений ещё мало задумываются.
3. Имеют вредные привычки
План решения проблемы одиночества прост: откажитесь от горячительных напитков. Фото © Shutterstock
На одиночество точно обречены мужчины, которые употребляют горячительные напитки или и вовсе запрещённые вещества. С первым нужно научиться ладить и "отдыхать" подобным образом в меру. Второе стоит обходить стороной.
Важно понять, что никакой даме не нужен алкоголик или наркоман. Такие отношения возможны только в школе или университете, но зрелая адекватная женщина в порабощённого вредными привычками мужчину никогда не влюбится.
4. Живут с родителями
Многие молодые люди даже после окончания университета продолжают жить с родителями. Их в целом можно понять: зачем снимать или покупать квартиру, если рядом есть мама, с которой можно жить бесплатно? Бонусом она ещё и приготовит, уберётся в комнате.
Но у женщин, которые ищут себе партнёра на всю жизнь, на этот счёт другое мнение. Они никогда не посмотрят на того молодого человека, который не съехал от родителей и не научился быть самостоятельным. Причина в том, что таким парням нечего предложить будущей девушке. Куда они её позовут жить, когда захотят пожениться, — в мамину квартиру?
5. Подвержены игромании
Решение социального одиночества достигается отказом от компьютерных и азартных игр. Фото © Shutterstock
К сожалению, лудомания — такая же серьёзная болезнь, как и зависимость от горячительных напитков, запрещённых веществ. Если мужчина часто проигрывает деньги в казино, карты или в любые другие азартные игры, то он никогда не найдёт достойную девушку.
Лудомания проявляется не только в этом. Когда молодой человек играет не в карты или казино, а просто целыми днями сидит в компьютере, это тоже считается болезнью. Если мужчина не может уделить время половинке и правильно расставить приоритеты, то отношения закончатся ещё на начальном этапе.
6. Ведут себя как тряпки и нытики
Одинокими стали те, кто много ныл, грустил и скандалил. Фото © Shutterstock
Чтобы завоевать сердце женщины, мужчина должен быть сильным в моральном плане. Он не должен ныть и скандалить из-за любой мелочи, а также обижаться. Молодому человеку следует действовать рассудительно, быть с холодной головой и в трезвом уме. У всех случаются проблемы, нужно лишь поменять свой взгляд на них: делать работу над ошибками, а не сокрушаться из-за неудачи.
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