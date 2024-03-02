Как мужчины обрекают себя на одиночество: 6 способов уничтожить свою счастливую жизнь

Многие представители сильного пола неправильно двигаются по жизни. Они уделяют девушкам мало внимания, ведут себя как тряпки, не умеют добиваться целей и тем самым отпугивают от себя потенциальных половинок. Как мужчины обрекают себя на одиночество до конца жизни?

1. Погружаются в карьеру с головой

Проблема одиночества есть у тех, кто слишком много внимания уделяет работе. Фото © Shutterstock

Добиваться целей, обрастать активами и быть богатым человеком действительно то, к чему стоит стремиться. Но многие мужчины делают это в ущерб построению хороших отношений со второй половинкой. Они целыми днями работают, а домой заскакивают только вечером, чтобы переночевать.

Безусловно, трудолюбивым быть важно, и без этой характеристики успеха добиться не получится. Но работа не должна занимать всю вашу жизнь. Если думать только о ней, то есть риск разрушить семью. Тогда никакого удовольствия от достигнутого вы не получите.

2. Бездействуют

Но есть и другая крайность: когда мужчины не трудоголики, а, наоборот, лентяи. Если постоянно лежать на диване, зарабатывать минимум и никак не двигаться в жизни, это тоже плохо. Женщины по природе своей выбирают сильных перспективных мужчин, которые способны обеспечить их всем необходимым для существования, — альфа-самцов.

Поэтому перед созданием отношений дамы на подсознательном уровне занимаются стратегическим планированием. Они выберут только успешного парня, с которым можно завести ребёнка. Такой мужчина должен уметь зарабатывать и быть сильным в плане как характера, так и физических показателей. Лентяи и мягкотелые тряпки пользуются успехом только в старшей школе и университете, когда девушки о финансовой стороне отношений ещё мало задумываются.

3. Имеют вредные привычки

План решения проблемы одиночества прост: откажитесь от горячительных напитков. Фото © Shutterstock

На одиночество точно обречены мужчины, которые употребляют горячительные напитки или и вовсе запрещённые вещества. С первым нужно научиться ладить и "отдыхать" подобным образом в меру. Второе стоит обходить стороной.

Важно понять, что никакой даме не нужен алкоголик или наркоман. Такие отношения возможны только в школе или университете, но зрелая адекватная женщина в порабощённого вредными привычками мужчину никогда не влюбится.

4. Живут с родителями

Многие молодые люди даже после окончания университета продолжают жить с родителями. Их в целом можно понять: зачем снимать или покупать квартиру, если рядом есть мама, с которой можно жить бесплатно? Бонусом она ещё и приготовит, уберётся в комнате.

Но у женщин, которые ищут себе партнёра на всю жизнь, на этот счёт другое мнение. Они никогда не посмотрят на того молодого человека, который не съехал от родителей и не научился быть самостоятельным. Причина в том, что таким парням нечего предложить будущей девушке. Куда они её позовут жить, когда захотят пожениться, — в мамину квартиру?

5. Подвержены игромании

Решение социального одиночества достигается отказом от компьютерных и азартных игр. Фото © Shutterstock

К сожалению, лудомания — такая же серьёзная болезнь, как и зависимость от горячительных напитков, запрещённых веществ. Если мужчина часто проигрывает деньги в казино, карты или в любые другие азартные игры, то он никогда не найдёт достойную девушку.

Лудомания проявляется не только в этом. Когда молодой человек играет не в карты или казино, а просто целыми днями сидит в компьютере, это тоже считается болезнью. Если мужчина не может уделить время половинке и правильно расставить приоритеты, то отношения закончатся ещё на начальном этапе.

6. Ведут себя как тряпки и нытики

Одинокими стали те, кто много ныл, грустил и скандалил. Фото © Shutterstock

Чтобы завоевать сердце женщины, мужчина должен быть сильным в моральном плане. Он не должен ныть и скандалить из-за любой мелочи, а также обижаться. Молодому человеку следует действовать рассудительно, быть с холодной головой и в трезвом уме. У всех случаются проблемы, нужно лишь поменять свой взгляд на них: делать работу над ошибками, а не сокрушаться из-за неудачи.