Премьер Йемена с первым заграничным визитом приехал в Россию
Премьер Йемена прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению России
Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак. Обложка © ТАСС / Michael Sohn / POOL
Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолёт приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Отметим, что Россия стала первой зарубежной страной, в которую прибыл Мубарак на посту премьера. Он возглавляет Правительство Йемена с 5 февраля и является главой МИД с конца 2020 года. В Москву политик приехал по приглашению российской стороны.
Напомним, Ахмед бин Мубарак прилетел в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Планируется, что в ходе визита премьер Йемена встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Ранее Life.ru писал о новых ударах США и Британии по объектам хуситов в Йемене. Целью атак стали склады с оружием и радары. В ответ йеменское движение "Ансар Аллах" ударило по нескольким американским судам в Аденском заливе — военным кораблям и нефтяному танкеру Torm Thor.