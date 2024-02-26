Премьер Йемена с первым заграничным визитом приехал в Россию

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолёт приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Отметим, что Россия стала первой зарубежной страной, в которую прибыл Мубарак на посту премьера. Он возглавляет Правительство Йемена с 5 февраля и является главой МИД с конца 2020 года. В Москву политик приехал по приглашению российской стороны.