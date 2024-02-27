Захарова заподозрила Макрона в желании защитить бункер Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможной отправке французских военных на Украину, не отдаёт себе отчёта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Также она напомнила, что буквально месяц назад Макрон отрицал вовлечённость Парижа в рекрутирование наёмников для Киева и называл прямые доказательства этого "грубой пропагандой" России. Кроме того, Захарова устроила для Макрона небольшой экскурс в историю.

"В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлеманя" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии", — указала Захарова.