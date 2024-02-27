Захарова заподозрила Макрона в желании защитить бункер Зеленского
Захарова: Макрон не отдаёт себе отчёта, говоря об отправке военных на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможной отправке французских военных на Украину, не отдаёт себе отчёта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Также она напомнила, что буквально месяц назад Макрон отрицал вовлечённость Парижа в рекрутирование наёмников для Киева и называл прямые доказательства этого "грубой пропагандой" России. Кроме того, Захарова устроила для Макрона небольшой экскурс в историю.
"В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлеманя" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии", — указала Захарова.
В связи с этим представитель МИД задала вопрос, а не решил ли Макрон организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск стран Запада на Украину. По словам французского лидера, данный вопрос обсуждали участники конференции по помощи Незалежной, прошедшей в Париже, однако консенсус не был достигнут. Комментируя громкое заявление, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а в Кремле указали, что в случае отправки западных войск на Украину конфликт НАТО и РФ неизбежен.
ТАСС / Михаил Терещенко