В Вашингтоне заявили о рисках для финстабильности США при конфискации активов России

При конфискации российских активов существуют риски для финансовой стабильности США. В этом призналась глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Говоря о финстабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, однако думаю, что это крайне маловероятно, учитывая необычность этой ситуации", — отметила она в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ государств "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.