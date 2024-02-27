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27 февраля, 17:52

В Вашингтоне заявили о рисках для финстабильности США при конфискации активов России

Глава Минфина США Йеллен: Есть риск для финстабильности от российских активов

При конфискации российских активов существуют риски для финансовой стабильности США. В этом призналась глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Говоря о финстабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, однако думаю, что это крайне маловероятно, учитывая необычность этой ситуации", — отметила она в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ государств "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.

По словам министра, в США оценивают потенциальные угрозы и думают над дальнейшими действиями. В то же время Йеллен подчеркнула, что сейчас альтернатив доллару и евро нет, поэтому она не переживает.

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Как сообщали в МИД РФ, ответ России на изъятие её заблокированных активов будет крайне жёстким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать защищать свою собственность, а тех, кто попытается на неё посягнуть, ждут юридические последствия. Это произошло после того, как в начале текущего года представители министерств внутренних дел стран Евросоюза договорились о введении налогообложения доходов от замороженных за рубежом российских золотовалютных резервов.

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Никита Осипов
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