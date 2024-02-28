Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал провокационную запись в социальных сетях Сухопутных войск США, которая была представлена в качестве доклада о Вооружённых силах России. Дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале российского посольства в Соединённых Штатах, заявил, что подобного рода риторика вызывает озабоченность.

Он подчеркнул, что в условиях развязанной Западом против Москвы гибридной войны, такого рода провокации могут привести к наиболее негативным последствиям.

"Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — заявил дипломат.