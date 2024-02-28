Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину
Антонов: США должны понимать, чем чревата отправка войск их союзников на Украину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал провокационную запись в социальных сетях Сухопутных войск США, которая была представлена в качестве доклада о Вооружённых силах России. Дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале российского посольства в Соединённых Штатах, заявил, что подобного рода риторика вызывает озабоченность.
Он подчеркнул, что в условиях развязанной Западом против Москвы гибридной войны, такого рода провокации могут привести к наиболее негативным последствиям.
"Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — заявил дипломат.
Помимо того, Антонов считает, что Министерству обороны США следовало бы вспомнить об азах международной политики, особенно если учесть ответственность между Россией и Соединёнными Штатами за стратегическую стабильность. Также он отметил, что единственным способом предотвращения конфликтов является возвращение к принципу неделимости безопасности.
Ранее Life.ru писал, что на конференции в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину, что, в свою очередь, вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после этого призвал избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта.
ТАСС / Валерий Шарифулин