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28 февраля, 01:36

Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину

Антонов: США должны понимать, чем чревата отправка войск их союзников на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал провокационную запись в социальных сетях Сухопутных войск США, которая была представлена в качестве доклада о Вооружённых силах России. Дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале российского посольства в Соединённых Штатах, заявил, что подобного рода риторика вызывает озабоченность.

Он подчеркнул, что в условиях развязанной Западом против Москвы гибридной войны, такого рода провокации могут привести к наиболее негативным последствиям.

"Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — заявил дипломат.

Помимо того, Антонов считает, что Министерству обороны США следовало бы вспомнить об азах международной политики, особенно если учесть ответственность между Россией и Соединёнными Штатами за стратегическую стабильность. Также он отметил, что единственным способом предотвращения конфликтов является возвращение к принципу неделимости безопасности.

Французский политик увидел в словах Макрона об Украине тревожный сигнал для России
Французский политик увидел в словах Макрона об Украине тревожный сигнал для России

Ранее Life.ru писал, что на конференции в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину, что, в свою очередь, вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после этого призвал избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Соловьёв
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