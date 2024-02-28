Так называемые западные союзники Незалежной хотят эскалации украинского конфликта. Как рассказал в интервью РИА "Новости" лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, на этом фоне заявления президента Пятой республики Эмманюэля Макрона об отправке войск в зону боевых действий выглядят как объявление войны России.

"Эскалации хотят. Когда Макрон заявляет, что направит (на Украину. — Прим. Life.ru) ракеты дальнего действия, а также сухопутные войска, это уже не эскалация, это война", — заявил Филиппо.

Собеседник информагентства сообщил, что его слова могут подтвердить решение Парижа об отправке киевскому режиму дальнобойного оружия, способного достичь Москвы. Помимо того, он отметил, что Россия, как и Франция, тоже является ядерной державой, а это может говорить об угрозе начала мировой войны.

Лидер "Патриотов" также выразил сомнение, что французы хотят умирать за Украину или Североатлантический альянс. Поэтому, как считает Филиппо, необходимо заблокировать Макрона, так как сейчас Париж может столкнуться с серьёзным риском вступления в войну. Также политический деятель напомнил о том, что президент Франции готов даже отдать ядерное оружие страны в распоряжение Евросоюза. В то же время, по словам собеседника агентства, делая подобные заявления, Макрон, скорее всего, руководствуется краткосрочными политическими целями.