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29 февраля, 06:00

10 смешных фото любимых стариков, доказывающих, что на пенсии всегда есть чем заняться

Возраст — не приговор! Прикалываться никто не запрещает и в 80 лет, и даже в 90! Собрали 10 кадров с такими забавными бабулями и дедулями, глядя на которых уже начинаешь ждать старость.

"Мои бабушка с дедушкой ждут друг друга в торговом центре..." bigred1987.

Фото © Reddit / bigred1987

Фото © Reddit / bigred1987

"Просто посмотрите на моего дедушку, которому сегодня исполнилось 89 лет!" brunneous.

Фото © Reddit / brunneous

Фото © Reddit / brunneous

"Мой дедуля не соглашался на этот мастер-класс по рисованию", — stephenlloyd_dot_net.

Фото © Reddit / stephenlloyd_dot_net

Фото © Reddit / stephenlloyd_dot_net

"Моя крутая бабуля, которой уже 100 лет!" Buppster87.

Фото © Reddit / Buppster87

Фото © Reddit / Buppster87

"Бабушка приехала в мой город в гости. И вот чем был забит её чемодан", — 20dollarchill.

Фото © Reddit / 20dollarchill

Фото © Reddit / 20dollarchill

"Моему дедушке исполнилось 96 лет сегодня, но в душе ему, видимо, всё ещё 16", — senteryourself.

Фото © Reddit / senteryourself

Фото © Reddit / senteryourself

"Бабуля связала сомбреро моему хомяку", — Purple_PickleCat.

Фото © Reddit / Purple_PickleCat

Фото © Reddit / Purple_PickleCat

"Моей бабушке исполнилось 100 лет в октябре прошлого года, и она делает планку в течение 30 секунд после трёх месяцев локдауна", — Leopoldo14.

Фото © Reddit / Leopoldo14

Фото © Reddit / Leopoldo14

"Дедушка увидел увядающие растения в супермаркете и начал их поливать. Он не сотрудник..." FORTHELULZ_.

Фото © Reddit / FORTHELULZ_

Фото © Reddit / FORTHELULZ_

"Бабушку укусил пеликан, она его отчитала. Кажется, он задумался над своим поведением", — Schnarf_Shnarf.

Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf

Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf

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Reddit / brunneous

Сергей Трофимов
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