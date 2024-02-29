10 смешных фото любимых стариков, доказывающих, что на пенсии всегда есть чем заняться
Возраст — не приговор! Прикалываться никто не запрещает и в 80 лет, и даже в 90! Собрали 10 кадров с такими забавными бабулями и дедулями, глядя на которых уже начинаешь ждать старость.
"Мои бабушка с дедушкой ждут друг друга в торговом центре..." — bigred1987.
Фото © Reddit / bigred1987
"Просто посмотрите на моего дедушку, которому сегодня исполнилось 89 лет!" — brunneous.
Фото © Reddit / brunneous
"Мой дедуля не соглашался на этот мастер-класс по рисованию", — stephenlloyd_dot_net.
Фото © Reddit / stephenlloyd_dot_net
"Моя крутая бабуля, которой уже 100 лет!" — Buppster87.
Фото © Reddit / Buppster87
"Бабушка приехала в мой город в гости. И вот чем был забит её чемодан", — 20dollarchill.
Фото © Reddit / 20dollarchill
"Моему дедушке исполнилось 96 лет сегодня, но в душе ему, видимо, всё ещё 16", — senteryourself.
Фото © Reddit / senteryourself
"Бабуля связала сомбреро моему хомяку", — Purple_PickleCat.
Фото © Reddit / Purple_PickleCat
"Моей бабушке исполнилось 100 лет в октябре прошлого года, и она делает планку в течение 30 секунд после трёх месяцев локдауна", — Leopoldo14.
Фото © Reddit / Leopoldo14
"Дедушка увидел увядающие растения в супермаркете и начал их поливать. Он не сотрудник..." — FORTHELULZ_.
Фото © Reddit / FORTHELULZ_
"Бабушку укусил пеликан, она его отчитала. Кажется, он задумался над своим поведением", — Schnarf_Shnarf.
Фото © Reddit / Schnarf_Shnarf
Reddit / brunneous