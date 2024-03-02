10 невероятных макроснимков, которые откроют вам глаза на наш реальный мир
Удивительные вещи прячутся прямо у нас под носом — мы просто этого не замечаем. Нужно только присмотреться. Благо сейчас технических возможностей много. Собрали 10 макроснимков, которые вас точно удивят!
"Вот как прекрасно может выглядеть роса", — Ethical_fellow.
Фото © Reddit / Ethical_fellow
А пользователь dave_the_n00b поделился прекрасной фотографией цветка. Спорим, так близко вы его не рассматривали?
Фото © Reddit / dave_the_n00b
"А этот удивительный кадр был сделан на телефон", — Idan_cohen00189.
Фото © Reddit / Idan_cohen00189
"Привет всем, я макрофотограф из Великобритании. Вы продолжаете тут делиться и обсуждать свои работы, поэтому вот кадр с треугольным пауком от меня. Неплохо вышло", — JHDefinitiveImaging.
Фото © Reddit / JHDefinitiveImaging
"10-миллиметровый паук-скакун", — Vast-Satisfaction-58. Кажется невероятным, что кто-то смог сфотографировать его так близко, он же крошечный.
Фото © Reddit / Vast-Satisfaction-58
"Макрофото — моё новое хобби. Вот кадр пишущей части шариковой ручки", — OHDFoxy.
Фото © Reddit / OHDFoxy
"Капелька с цветами", — Donno68. Просто невероятной красоты фотография!
Фото © Reddit / Donno68
"Вот моя фотография телефона, снятая на телефон... Надеюсь, вам понравится", — SebastianHuber.
Фото © Reddit / SebastianHuber
"Снимок глаза на телефон. Удивительно, насколько хорошая установлена там макролинза", — alxr19.
Фото © Reddit / alxr19
"Сфотографировал одуванчик. Атмосферно вышло", — Regular_mills.
Фото © Reddit / Regular_mills
Reddit / Vast-Satisfaction-58 , Regular_mills