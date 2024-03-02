10 невероятных макроснимков, которые откроют вам глаза на наш реальный мир

"Вот как прекрасно может выглядеть роса", — Ethical_fellow.

Фото © Reddit / Ethical_fellow

А пользователь dave_the_n00b поделился прекрасной фотографией цветка. Спорим, так близко вы его не рассматривали?

Фото © Reddit / dave_the_n00b

"А этот удивительный кадр был сделан на телефон", — Idan_cohen00189.

Фото © Reddit / Idan_cohen00189

"Привет всем, я макрофотограф из Великобритании. Вы продолжаете тут делиться и обсуждать свои работы, поэтому вот кадр с треугольным пауком от меня. Неплохо вышло", — JHDefinitiveImaging.

Фото © Reddit / JHDefinitiveImaging

"10-миллиметровый паук-скакун", — Vast-Satisfaction-58. Кажется невероятным, что кто-то смог сфотографировать его так близко, он же крошечный.

Фото © Reddit / Vast-Satisfaction-58

"Макрофото — моё новое хобби. Вот кадр пишущей части шариковой ручки", — OHDFoxy.

Фото © Reddit / OHDFoxy

"Капелька с цветами", — Donno68. Просто невероятной красоты фотография!

Фото © Reddit / Donno68

"Вот моя фотография телефона, снятая на телефон... Надеюсь, вам понравится", — SebastianHuber.

Фото © Reddit / SebastianHuber

"Снимок глаза на телефон. Удивительно, насколько хорошая установлена там макролинза", — alxr19.

Фото © Reddit / alxr19