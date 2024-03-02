Регион

Уведомления отключены

2 марта, 06:00

10 невероятных макроснимков, которые откроют вам глаза на наш реальный мир

Удивительные вещи прячутся прямо у нас под носом — мы просто этого не замечаем. Нужно только присмотреться. Благо сейчас технических возможностей много. Собрали 10 макроснимков, которые вас точно удивят!

"Вот как прекрасно может выглядеть роса", — Ethical_fellow.

Фото © Reddit / Ethical_fellow

Фото © Reddit / Ethical_fellow

А пользователь dave_the_n00b поделился прекрасной фотографией цветка. Спорим, так близко вы его не рассматривали?

Фото © Reddit / dave_the_n00b

Фото © Reddit / dave_the_n00b

"А этот удивительный кадр был сделан на телефон", — Idan_cohen00189.

Фото © Reddit / Idan_cohen00189

Фото © Reddit / Idan_cohen00189

"Привет всем, я макрофотограф из Великобритании. Вы продолжаете тут делиться и обсуждать свои работы, поэтому вот кадр с треугольным пауком от меня. Неплохо вышло", — JHDefinitiveImaging.

Фото © Reddit / JHDefinitiveImaging

Фото © Reddit / JHDefinitiveImaging

"10-миллиметровый паук-скакун", — Vast-Satisfaction-58. Кажется невероятным, что кто-то смог сфотографировать его так близко, он же крошечный.

Фото © Reddit / Vast-Satisfaction-58

Фото © Reddit / Vast-Satisfaction-58

"Макрофото — моё новое хобби. Вот кадр пишущей части шариковой ручки", — OHDFoxy.

Фото © Reddit / OHDFoxy

Фото © Reddit / OHDFoxy

"Капелька с цветами", — Donno68. Просто невероятной красоты фотография!

Фото © Reddit / Donno68

Фото © Reddit / Donno68

"Вот моя фотография телефона, снятая на телефон... Надеюсь, вам понравится", — SebastianHuber.

Фото © Reddit / SebastianHuber

Фото © Reddit / SebastianHuber

"Снимок глаза на телефон. Удивительно, насколько хорошая установлена там макролинза", — alxr19.

Фото © Reddit / alxr19

Фото © Reddit / alxr19

"Сфотографировал одуванчик. Атмосферно вышло", — Regular_mills.

Фото © Reddit / Regular_mills

Фото © Reddit / Regular_mills

Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились
Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились
Обложка ©

Reddit / Vast-Satisfaction-58 , Regular_mills

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров