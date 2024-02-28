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Водитель-украинец умер в очереди из грузовиков в Словакии

28 февраля, 07:26
В очереди на словацко-украинской границе умер 35-летний украинский водитель. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В очереди на словацко-украинской границе умер 35-летний украинский водитель. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В Словакии скончался украинский водитель грузового автомобиля, пытавшийся объехать пробку на границе Польши и Украины. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал вице-президент украинской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин.

Водители фур сигналят после гибели коллеги в Словакии. Видео © X / Lika Vyhivska

"Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, стоявший на территории Словакии в очереди, сегодня умер. Он стоял в 100 километрах от границы, сколько ему ещё было ехать, неизвестно", — уточнил он.

Чиновник пояснил, что на выезде из Польши по-прежнему наблюдаются огромные автомобильные заторы, поэтому водители большегрузов стараются объехать данный участок трассы через Венгрию и Словакию. Умершему было 35 лет, пока неизвестно, как долго ему пришлось простоять в пробках. Чтобы привлечь внимание к трагедии, водители фур начали сигналить прямо на дороге.

В Польше неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна
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Напомним, польские фермеры блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной с ноября 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку отечественного бизнеса. Также через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Украине западными партнёрами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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