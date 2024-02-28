В Госдуме констатировали, что Украина стала тренажёром для западных армий
Депутат Белик назвал неудивительным присутствие западного спецназа на Украине
В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он сравнил Незалежную с "ультрасовременным реалистичным тренажёром" для западных армий.
"В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина — это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажёр для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", — цитирует Белика РИА "Новости".
По словам депутата, именно поэтому Запад не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, ведь им нужно обкатать различные виды вооружений "с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат".
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что западный спецназ уже присутствует в зоне боевых действий на Украине. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже также допустил отправку сухопутных войск западных стран в Незалежную. После этого ведущие европейские страны, а также США объявили, что не будут этого делать.
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