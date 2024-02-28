В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он сравнил Незалежную с "ультрасовременным реалистичным тренажёром" для западных армий.

"В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина — это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажёр для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", — цитирует Белика РИА "Новости".