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28 февраля, 09:39

Кремль не знаком с публикацией Wired о попытках спецслужб США следить за Путиным

В Кремле не знакомы с сообщениями издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным с помощью смартфонов его окружения. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чём основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты", — заявил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность Путина.

Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным
Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным

Ранее Life.ru рассказывал, как в прошлом году ФСБ вместе с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию спецслужб США, проведённую с помощью айфонов. В результате "шпионского скандала" некоторые компании решили ввести для сотрудников запрет на использование техники Apple на работе, к таким мерам прибегли, например, в "Ростехе". А в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности смартфонов этой компании.

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Александр Юнашев
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