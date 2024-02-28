Кремль не знаком с публикацией Wired о попытках спецслужб США следить за Путиным

В Кремле не знакомы с сообщениями издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным с помощью смартфонов его окружения. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чём основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты", — заявил представитель Кремля.